Jorge Javier Vázquez lanza un dardo a Beatriz Cortázar ante su falta de apoyo en los momentos bajos de 'Sálvame'

No son tiempos fáciles para el mundo 'Sálvame', pues la audiencia ha demostrado que no está de acuerdo con lo que han estado haciendo durante las últimas semanas. Precisamente por esta crisis de audiencia han decidido comenzar a hacer muchos cambios en cuanto a presentadores y temáticas y es inevitable que alguna vez salga a la luz alguna rencilla contra otros programas. Esta vez ha sido Jorge Javier Vázquez el que ha lanzado una pulla a una conocida periodista.

El presentador ha visto como Beatriz Cortázar desmentía la información de la herencia de Isabel Pantoja en 'El programa de AR', pero esta no es la primera vez que la periodista muestra su opinión en contra de algunos aspectos, como fue el caso de la docuserie de Rocío Carrasco, siendo una firme detractora de la forma en la que 'Sálvame' estaba tratando el asunto. Pues bien, Jorge Javier ha decidido lanzarle un mensaje desde 'Viernes Deluxe' y comenzaba en tono de broma: "Es que Bea, últimamente estás un poquito, un poquito cariño... Estás un poquito cariño, eh, Bea".

Beatriz Cortázar hablando del tema | Foto: telecinco.es

Tras esto, tirando de la ironía que tanto le caracteriza, ha continuado dirigiéndose a Beatriz Cortázar: "Ah por cierto que Bea te quiero agradecer todo el apoyo que nos estás brindando últimamente, que nos conocemos desde hace 20 años y te quiero agradecer el cariño que nos estás demostrando últimamente y lo quiero hacer público, gracias. Un aplauso para Beatriz Cortázar. En estos momentos se agradece muchísimo el apoyo de una compañera, Bea, gracias".

Enfadado con otros programas

Después de decir esto, durante la entrevista con Pilar Eyre, Jorge Javier Vázquez ha retomado el tema de la falta de apoyos a 'Sálvame' en la propia cadena y, esta vez sin mencionar a Beatriz Cortázar, ha dicho: "No se puede hacer entretenimiento dando una noticia por la tarde y, en otros programas de la misma cadena, sin ningún tipo de información, desmentirla. No se puede. Estamos destrozando un entramado sin ninguna necesidad. Estamos mareando a la audiencia, no sabe si la estamos engañando o no. Estoy hasta las narices. Me parece bien lo que has dicho, Pilar".

Jorge Javier habla claro sobre el asunto | Foto: telecinco.es

"Todos nos podemos confundir, pero no se puede dar una información por la tarde y, en otro término horario de esta cadena, decir que es mentira sin ninguna prueba. No se puede estar trabajando en otra cadena y estar en otros medios o redes cargándose a la cadena. ¿Ha quedado claro? En estos momentos, vamos a marcar posiciones también, porque esto ya no tiene que ver con la libertad de expresión. No hablo de fuentes, sino de destrozar por destrozar", concluía molesto.