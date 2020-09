Jorge Javier Vázquez: «me dio el ictus a las dos semanas de conocer mis problemas con Hacienda»

Jorge Javier Vázquez exponía ayer en su dantesco regreso a Sálvame por qué sufrió el ictus, cuáles son sus problemas con Hacienda y cómo se encuentra.

Jorge Javier Vázquez exponía ayer en su dantesco regreso a Sálvame por qué sufrió el ictus, cuáles son sus problemas con Hacienda y cómo se encuentra. De cinco a siete lució un bañador turbo con una camisa blanca de manga corta. Ahora enseño el oblicuo, luego los glúteos y así sucesivamente. Una pena que El Molino de Barcelona haya cambiado su estilo porque el chaval, es un decir, tendría futuro como bailarín en tan importante sala de fiestas.

En lo que respecta a Hacienda, que le acusa de crear una sociedad para pagar menos impuestos, indicaba que «He pasado años de sufrimiento, por el miedo de no saber qué quieren o qué pasará, he tenido sentimientos de rabia, frustración, miedo, incertidumbre… Incluso de ganas de abandonar y dejarlo todo».

«Con Hacienda siempre pierdes por la dinámica en la que entras. Un día le pregunté a mi cuñado, que es mi asesor, a qué nos estábamos enfrentando y cuándo me lo dijo dije ‘no puede ser’, a las dos semanas me dio un ictus. Fue así. Por el bucle de pasarlo mal, preocupaciones e inquietudes. Que me dejen un poquito en paz».

Nos extraña bastante que no haya llamado ya a su amigo Pedro Sánchez para solucionar el tema. De este último ha heredado el cinismo al declarar que «los que más ganamos tenemos que pagar más para ayudar a los que menos tienen», ¿por qué no lo ha hecho él durante estos años? De hecho, ¿por qué se reía tanto al indicar que se ha pasado todo el verano en dos yates (uno de ellos para los perros)? Lo de ser de izquierdas y millonario ya se sabe.

En fin, sin proyectos televisivos a la vista, con el estreno de su obra convertido en incógnita y con un panorama económico de sálvese quien pueda, todo podría ir encajando para que de aquí unos meses se le ponga punto final a Sálvame. Esperamos tus comentarios al respecto.

Curiosidades Televisión #Jorge-Javier-Vázquez