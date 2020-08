Jorge Javier Vázquez: «Morante de la Puebla es un mentiroso»

El rojo de mansión y vacaciones en Ibiza que trabaja en una cadena propiedad de Berlusconi (conocido por su ideología política) arremete contra Morante.

Este último comentaba recientemente que Vázquez está al servicio del gobierno y que critica todo aquello que no entra en la dictadura de la hiprogresía que estamos padeciendo.

Estas declaraciones tienen como punto de partida la asistencia a una pelea de gallos por parte del torero. Vázquez comenta en Lecturas que «El matador imagina –repito, imagina– que detrás de la emisión de esas imágenes está mi mano porque, como todo el mundo sabe, me comunico todos los días con Pedro Sánchez para recibir órdenes. Morante, que apoya al partido que apoya, asegura que yo cobro del Gobierno. Esa ha sido la manera de explicar su presencia en un sitio tan bochornoso. Porque las peleas de gallos pueden ser legales pero como espectáculo son denigrantes».

Mira, ya tiene algo en común con Sálvame y con el trato que él mismo le dio a Olvido Hormigos y a la propia Belén Esteban por no pensar como él. «Dice el torero que cobro del Gobierno. Miente, como el partido al que apoya. Vomita falsedades y ahora ya da igual que salga yo desmintiéndolas porque la suciedad ya está desparramada. No debería extrañarme su manera de proceder sabiendo a quién vota porque la manipulación es la seña de identidad de su partido de cabecera».

Curiosamente, el gobierno le ha dado a Telecinco 5 millones de euros todos los contribuyentes para que hagan propaganda y Vázquez no ha entrado en el ERTE que la cadena se sigue callando, ¿cobra o no cobra del Gobierno? Lo de atacar al partido de cabecera pues ya se sabe, o piensas como yo o te masacro. Muy comunista todo.

«Pensaba que gente como él era una especie en vía de extinción pero me equivocaba. Sus maneras carpetovetónicas y su pose de Séneca de garrafón tiene todavía muchos adeptos. Matador y mentiroso. No le falta un perejil». De garrafón también entendía bastante Vázquez no hace mucho y de mentiroso pues para qué vamos a hablar. ¿En cuántas ciudades gobernadas por socialistas estrenará su nueva obra de fin de curso? Pues ahí está el detalle. ¿Quién ha logrado hundir el nivel publicidad en Sálvame? Lo malo de endiosarse es que todo termina como el traje del emperador y la gente ya está empezando a verle las vergüenzas a un tipo que se cree premio Nobel y que no llega ni a becario. Para olvidar.

