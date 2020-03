Jorge Javier Vázquez no se corta: «Con Rubén Sánchez (‘MyHyV’) solo me acostaría una vez»

Jorge Javier Vázquez no se corta: «Con Rubén Sánchez (‘MyHyV’) solo me...

Rubén Sánchez tenía toda las papeles para convertirse en un repudiado de la pequeña pantalla por ser el incentivo que llevó a Fani a serle infiel a Christofer, su pareja desde hacía siete años, y luego dejarla plantada al final de ‘La isla de las tentaciones’ alegando que si la madrileña era capaz de hacer eso en una relación tan larga, de lo que sería capaz en un romance de apenas unas semanas. Pero a pesar de esto, el madrileño acabó cayendo en gracia en la pequeña pantalla (concretamente el Telecinco) y se ganó el trono de ‘Mujeres y Hombres y viceversa’ y entrevistas en casi el resto de espacios de la Mediaset.

Y el motivo de todo este éxito parece tenerlo claro Jorge Javier Vázquez, que ha hecho un pequeño análisis del tentador en su blog de Lecturas. «Rubén es el nuevo Miguel Ángel Silvestre versión reality cañero«, es la etiqueta que le pone al exfutbolista. El presentador asegura que «ha adoptado una postura inteligente», un «papel de cándido», «tímido» y «vergonzoso», haciendo creer que es un «hombre desvalido que no sabe bien por qué tiene tanto éxito«.

Rubén Sánchez con Nuria Marín en ‘La habitación del pánico’

Jorge Javier Vázquez asegura que «si se lo sabe trabajar, la cosa le puede durar un tiempo» ganándose así su espacio en la pequeña pantalla como hicieron otras personas salidas de otros realities. Pero también pone en duda cuanto tiempo podrá ocultar que «pertenece al grupo de los ‘canelita final tirado a canallas'» oculto tras «una sonrisa aparentemente angelical«. De mostrarse el verdadero Rubén Sánchez, asegura que este acabaría siendo «carne de cañón», «aspirante a tonto del bote» y acabaría siendo nadie para la audiencia.

Pero no todo son palabras malas para el tentador convertido en tronista. Jorge Javier Vázquez tampoco se corta en opinar de su físico. El presentador no niega haber encontrado en «su 1,93 de estatura y esa carita que no la pintan los pintores» y un auténtico galán por el que él también perdería el norte como le ocurrió a Fani cuando vivía la vida loca en Santo Domingo. Pero tiene claro que, sabiendo con quién trata, no sería más que divertimento de una noche: «Para que veáis que el sexo no lo es todo para mí, yo solo me acostaría con él una vez«, o al menos eso promete ahora: «Creo«, matiza porque, como dice el refrán: ‘Nunca digas: ‘De este agua no beberé».

Jorge Javier Vázquez se quiere olvidar de su pasado

Pero más allá de las dudas carnales que le pueda general Rubén Sánchez, lo que tiene claro Jorge Javier Vázquez es que hay errores del pasado en los que no volverá a caer. Porque hay una cosa que sí es muy importante para él: su físico y su salud. Durante la última promoción de una marca dietética, el emblemático presentador de Telecinco reconoció que ha conseguido adoptar «unos hábitos saludables que me están sirviendo para encarar mis 50 años«, y ha dejado atrás al Jorge Javier descuidado gracia a abandonar otros hábitos que él no consideraba tan nocivos como el alcohol: «Aceptar que puedes vivir también sin eso es un punto más de salud«.

El después y el antes de Jorge Javier Vázquez | Fotos: Instagram

El presentador asegura en una entrevista para Semana que tardó mucho en darse cuenta de realmente tenía más kilos de lo que debería: «Yo no me daba cuenta de que estaba así de gordo«, y asegura que ver fotos suyas del pasado «me da muchísima vergüenza». Su desconocimiento sobre su cuerpo era tal que llegó a creer que una foto suya en las playas de Ibiza «estaba trucada para mal» ya que «yo no pensaba que pudiera verme tan mal«. Se sincera y reconoce que, de haber sido consciente, habría tomado la decisión de cambiar mucho antes.