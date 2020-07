Jorge Javier Vázquez: «prefiero a cien mil Pablos Iglesias a media persona de los que lo ponen a parir»

Jorge Javier Vázquez ha cumplido su sueño de escribir una columna de opinión…en Lecturas. Su última entrada en su blog es una loa a Pablo Iglesias.

Jorge Javier Vázquez ha cumplido su sueño de escribir una columna de opinión…en Lecturas. Su última entrada en su blog es una loa a Pablo Iglesias. Curiosamente, él comentaba hace unos días que los de Podemos no pueden ni verle, pero dada su relación con Pedro Sánchez (que le ha regalado a Telecinco 5 millones de euros de todos los españoles para que se comporten bien y no critiquen su horrenda gestión de la pandemia) pues le toca dar la cara por el vicepresidente.

«Prefiero cien mil Pablos Iglesias a media persona de las que lo ponen a parir» dice del ídolo comunista borrado del mapa político gallego y masacrado en el País Vasco. ¿Cómo no va a salvar a Iglesias ante la que le viene encima?

Con un cinismo que ya es demasiado habitual comenta que «Escuchas hablar a un líder de la derecha o la ultraderecha y sabes que si su parlamento dura más de 30 segundos pronunciará inexorablemente alguna de estas tres palabras: Venezuela, Maduro o ETA. Los más osados incluso las utilizan en una misma frase. Es cuestión de práctica, tampoco es tan difícil. Asimilas tanto el discurso que si un día te levantas con dolor de cabeza es, como todo el mundo sabe, culpa de Maduro». ¿La culpa no era de Franco hasta que se compraban un chalet con piscina?

Su proseletismo le lleva a proseguir indicando que «Voy con Iglesias y muchísimo con Yolanda Díaz y con Carmen Lomana, para que veáis qué batiburrillo de cabeza tengo. Le dicen a Carmen que me he reído de ella porque vota al PP y ella me contesta en un consultorio que tiene en un programa de radio. La contestación no la quiero escuchar por si las moscas, pero le pongo un mensaje para que no se deje malmeter. No solo no me río de ella, sino que considero necesario y fundamental que exista gente como Lomana. Gente que entre, salga, gaste, compre, valore el entramado empresarial que hay detrás de una falda y que mueva el dinero».

Tanto que critica a la derecha, ¿por qué nos faltaba en su panfleto alguna referencia a la República? Ah, no, que es la que cierra su borrador, «Así, como único reproche al rey Emérito, le podría decir que en vez de a Corinna le podría haber endosado los 65 millones de euros a una española. Al menos las perras se hubieran quedado entre nosotros. Llámame raro, pero veo más patriota eso que rendir honores a la bandera de un país del que te has aprovechado para pegarte la vida padre». Pues eso, ya puede recoger el título del Máster en Hipogresía. O mejor, que se lo manden a su mansión para que no haga muchos esfuerzos.

