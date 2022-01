Jorge Javier Vázquez: «quiero irme de España antes de que me echen»

Nuestras súplicas han sido escuchadas. Jorge Javier Vázquez parece querer volver a ser anónimo e irse de España.

Nuestras súplicas han sido escuchadas. Jorge Javier Vázquez parece querer volver a ser anónimo e irse de España. Tan socialista decisión, resulta curioso que no diga que va a quedarse a pagar los desmanes de su amigo Sánchez, es una pataleta más de un tipo caduco que hace un lustro que dejó de interesar a nadie.

Lo malo es que le sale la chulería del castizo e inigualable barrio de San Roque de Badalona donde creció y a donde, por suerte, no ha vuelto ni a preguntar la hora.

Decía el antedicho que «Yo tengo muy claro que antes de que me echen me quiero ir yo. Tengo contrato… no sé cuanto me queda pero ahora ya me gustaría cumplir el contrato. Si no, que me echen, pero al menos que me indemnicen. Estoy en un momento de mi vida en el que, si tengo que estar en la banquillo, lo estoy, pero al menos ya finalizar el contrato».

«Cuando se acabe esto pienso irme de España una temporada para recuperar un poco el anonimato y para poder hacer vida de barrio». Confirma su limitado futuro indicando que «No tengo idea de dirigir programas y de crear contenidos».

«Creo que estoy en crisis con Madrid. Pero creo que es por la edad. Es más crisis mía que de la ciudad. Cuando yo vine de Badalona a Madrid hace 25 años, me encontré un ciudad ideal, mejor a la que había imaginado. He vivido los mejores años de mi vida». Le ha faltado decir algo sobre el fascismo o así.

Lo malo es que lo mismo termina de ministro o en el quinto pino escribiendo sus memorias. Lo de su temporada teatral no te lo van a contar, pero para este sábado ha vendido unas 200 entradas quedando en taquilla otra tantas y eso que es el primer fin de semana tras el estreno. Ojalá que no recule y que cumpla su promesa.

