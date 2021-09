Jorge Javier Vázquez recuerda a Mila Ximénez con una tierna imagen

El próximo 23 de septiembre se cumplen tres meses del fallecimiento de Mila Ximénez, una de las pérdidas más dolorosas de lo que va de año. No hay día que sus compañeros de ‘Sálvame’, programa en el que trabajó sus últimos años, no la tengan presente pues al día siguiente de su muerte la rindieron homenaje poniéndole su nombre al plató del programa. Pero más allá de eso, el nombre de la sevillana sigue saliendo a coalición entre ellos, que la recuerdan en muchas ocasiones.

No solo en el espacio televisivo, también en sus redes sociales personales. Jorge Javier Vázquez ha sido el último en compartir lo mucho que echa de menos a su gran amiga. Entre las muchas fotografías que seguramente tiene de los dos juntos ha querido rescatar una muy especial, la del día en el que se reencontraron tras varias semanas separados, es decir, de la salida de Mila Ximénez de ‘Gran Hermano VIP’. Un día muy feliz, no solo porque la andaluza podía volver a estar con lo que más quería, sino porque se convirtió en una de las finalistas de la edición, mostrándose al mundo tal y como es y dejando claro que era una mujer cargada de energía.

Si bien al principio no estaba muy convencida de entrar en el reality, como contó después el propio Vázquez la había engañado y convencido para que entrar en el concurso, algo que le hizo ganar una gran cantidad de seguidores y admiradores.

En la imagen aparecen sentados frente a frente, los dos con una gran sonrisa y Mila tocándole la cara con cariño a Jorge Javier. «No hago otra cosa que pensar en ti», le escribe con mucho cariño, regresando a aquel 2019 en el que nada hacía presagiar el final que le esperaba a la periodista.

El catalán fue uno de los afortunados que se pudo despedir de Mila, tal y como contó en una carta publicada en su blog de la revista ‘Lecturas’. En la misma recordaba cómo su amiga le escribió un mensaje el 13 de junio diciéndole «‘Parece que esto se acaba’. Al ratito me llamaste y me comentaste que Alba llegaba al día siguiente. Me hablaste también de un nuevo tratamiento y percibí que, aunque cansada, tenías ganas de seguir luchando». Sin embargo, por recomendación de su psicóloga optó por despedir se de Mila. «Yo le contesté que sí, que me encantaría. Pero que también debía respetar tu silencio y que no podía presentarme en tu casa por las buenas. Y ahora viene lo bueno. Fue colgar el teléfono y antes de que pasara media hora recibí una llamada de tu hija: ‘Mamá quiere verte. Lo antes posible, Jorge, porque esto va a ser muy rápido’».

«Acabé de almorzar rápidamente, me duché y me planté en tu casa. Ahora quiero darte las gracias, Mila. Gracias por querer despedirte de mí, gracias por dejarme agradecerte que estés en mi vida. Gracias por dejarme decirte ‘te quiero’, gracias por haberme dejado mirarte a los ojos por última vez», compartía, «Hablamos de la despedida con naturalidad. Incluso me atreví a decirte: ‘Por favor, hazme alguna señal. Solo te pido que me hagas alguna señal’. Y me maravilló tu respuesta: ‘Si me dejan…’. Te noté cansada, haciendo fuerza para no dormirte». Al poco se despidió de ella para siempre con un «te quiero» que siempre recordará.