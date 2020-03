Jorge Javier Vázquez revela en ‘SV 2020’ que conoció a José Antonio Avilés por una aplicación para ligar

José Antonio Avilés ha conseguido mucho protagonismo durante su paso por ‘Supervivientes 2020’. El concursante ha demostrado no tener pelos en la lengua y no duda en meterse en todos los líos que se forman con sus compañeros de edición. Además, también tiene mucho sentido del humor y no le preocupa que la gente le diga que es pesado, porque él sigue hablando sin parar.

Durante la gala del 26 de marzo, José Antonio Avilés recibió una contestación por parte de Jorge Javier Vázquez que le dejó un poco descolocado, pero resultó ser una respuesta sin importancia del presentador. Sin embargo, a la hora de las nominaciones, el concursante le preguntó si estaba enfadado con él por hablar mucho en la palapa y demás a lo que Jorge Javier respondió que por supuesto que no y añadió: «¿Cómo voy a estar enfadado contigo tal y como nos conocimos?».

José Antonio Avilés posando en la playa en la foto oficial de ‘Supervivientes 2020’

José Antonio Avilés se echó a reír y dijo que no contara eso con una risa en la boca, pero viendo que la cosa se quedaba en el aire, Elena, que también estaba nominando, dijo: «A ver si lo voy a contar yo», a lo que Ferre, añadió: «O yo». Jorge Javier Vázquez se empezó a reír y le preguntó a Ferre que como se habían conocido y dijo: «Por una aplicación». La sorpresa fue mayúscula y el presentador le preguntó al concursante que quién había escrito, a lo que José Antonio Avilés dijo: «Yo fui el que te escribí y me salías a 9 metros».

Así fue cómo sucedió la historia

Este momento tan cómico se quedó ahí sin dar más detalles pero a la vuelta al plató Jorge Javier Vázquez decidió contar la historia: «Nos conocimos en el Grindr. Yo tenía una foto de mi torso y me dijo ‘oye dónde estás que me sales a 9 metros’ un domingo que yo venía a presentar ‘El tiempo del descuento’ y él estaba en ‘Viva la vida», explicaba.

Jorge Javier Vázquez se parte hablando del tema | Foto: telecinco.es

Después, el presentador le respondió: «Le dije ‘no me vengas con tonterías que voy a ser tu presentador’ y él me dijo que solo tenía una presentadora, que era Emma García porque no sabía que era yo. Luego le dije que era yo y me dijo ‘qué vergüenza, qué vergüenza». decía entre risas. Luego, para terminar, añadía: «Y no nos conocemos en persona, solo de la aplicación».