Jorge Javier Vázquez revela que Gianmarco no ha querido ir a ‘Sábado Deluxe’ por una cuestión económica

La ruptura de Adara y Gianmarco continúa siendo noticia y ha sido la ganadora de ‘GH VIP 7’ la que se ha sentado en ‘Sábado Deluxe’ para contar su versión de la historia. Primero fueron varios vídeos en MTMAD, varios comentarios en redes sociales, una exclusiva en una conocida revista y ahora su participación en el programa de la noche. Era una de las entrevistas más esperadas pero Jorge Javier Vázquez se ha alzado como protagonista en más de una ocasión.

El presentador siempre ha sido muy partidario de la relación de Adara y Gianmarco y, desde el comienzo, mostró todo su apoyo al italiano cuando todo estaba en su contra. Esto hizo que Jorge Javier Vázquez fuera una de los grandes defensores de esta relación tan polémica que, al final, llegó a tener lugar y disfrutaron de su amor. Sin embargo, este amor llegó a su fin y han salido personas a favor pero también muchos detractores de cada parte.

Adara escuchando a Jorge Javier Vázquez | Foto: telecinco.es

Jorge Javier Vázquez fue de las primeras personas que dijo que no se creía demasiado a Gianmarco, puesto que consideraba que había encontrado la excusa perfecta para dejar a Adara. Esto ha molestado bastante al italiano y, más aún, lo que dijo el presentador en ‘SV 2020’ dirigiéndose a Adara: «Madre mía… Cómo nos la ha jugado eh», decía entre risas. Sin embargo, ha sido en ‘Sábado Deluxe’ donde ha soltado dos bombas totalmente inesperadas.

Los intereses económicos de Gianmarco

Jorge Javier Vázquez ha querido dejar claro que él no está de ninguno de los lados, pero que ahora su balanza se inclina más hacia Adara: «Me han parecido maravillosos los dos como protagonistas de sus ediciones. Estoy más cercano a Adara pero no tengo nada en contra de Gianmarco. Aquí los dos están trabajando, hablando de su vida y atendiendo a las entrevistas y aceptando o no las proposiciones«.

Jorge Javier contando lo que sabe | Foto: telecinco.es

El presentador revelaba lo siguiente: «También hemos preguntado a Gianmarco y no ha querido por dinero, porque no le igualábamos la cantidad a la de una revista. Tendrá su exclusiva la semana que viene. No veo lógico que él te reproche eso». También ha puntualizado que no fue Adara la que llamó a la revista sino que fue el director quien la llamó a ella. Finalmente, el otro bombazo hasta ahora desconocido que ha revelado Jorge Javier Vázquez ha sido: «Había rivalidad de egos. Él quería una entrevista como ganador de ‘El tiempo del descuento’ y no una entrevista en pack con Adara». Ha añadido que además Gianmarco está negociando sus intervenciones desde Italia.