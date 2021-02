Jorge Javier Vázquez saca todo su carácter con Belén Esteban: «Has demostrado qué clase de persona eres»

La relación entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban sigue siendo más bien tirante y este martes ha vuelto a saltar por los aires. La de Paracuellos del Jarama comenzaba la tarde haciendo una defensa sobre una imagen que circula por las redes, «la arruga es bella», decía mirando a cámara, refiriéndose a la fotografía y sin que el presentador supiera de qué estaba hablando. Minutos después, Jorge recibía en su teléfono móvil dicha publicación y aprovechaba para enseñársela al reto de colaboradores, algo que no ha gustado nada a Belén. «Soy yo, lo estoy viendo, pero bueno no pasa nada», le advertía, dando a entender que sabía de qué se estaban riendo el conductor y Kiko Hernández.

«Me molesta que lo enseñes porque yo de ti no hago coñas», le decía directamente Belén, a lo que Vázquez, sin dudarlo, le pedía disculpas por su actitud, «esto si a ti te molesta yo no lo vuelvo a hacer. Y pido disculpas. Me sabe mal que te quedes así». Pero lejos de aceptar el perdón y poner un punto y a parte en la situación, Belén Esteban parecía no creerse lo que salía de la boca del presentador, que a pesar de todo le prometía que sus palabras eran sinceras. «Sí, te creo, te creo», decía con la boca pequeña. «Jorge, ya, ¿vale? No pasa nada», seguía, haciendo que el de Badalona volviera a disculparse con ella, «la verdad es que a mí me ha hecho gracia, pero si a ti no te hacía gracia, la verdad es que lo siento».

«Belén, te prometo que lo siento. ¿No me crees?», le preguntaba finalmente, a lo que ella le decía que no, iniciando la discusión: «no, no te creo, claro que no te creo. Tengo muchas cosas tuyas y en mi vida he enseñado nada». Ha sido entonces cuando a Jorge Javier le ha cambiado el gesto y ha sacado todo su carácter: «Escucha, Belén. Yo con estas cosas, si la persona afectada no se ríe, a mí no me hace gracia. Y si a ti esto te hace daño, evidentemente, a mí no me hace gracia que lo pases mal». «Yo no lo paso mal, pero me sorprende que le enseñes la foto a Kiko. Porque yo de ti tengo muchísimas cosas y en mi vida a nadie le he enseñado nada tuyo», insistía ella.

La respuesta del de ‘Sálvame’ no se hacía esperar y era de lo más contundente: «Te voy a decir algo. Me parece mucho peor esto que has dicho. Ahora que es una idiotez… que tú has dicho que nadie sabía a lo que te referías. Que me lo acaban de pasar y que se lo enseño a Kiko y ahora que tú salgas diciendo que tienes fotografías mías me da cuenta del nivel de persona que eres. Porque yo eso jamás te lo hubiera dicho a ti. Te estoy diciendo de manera clara ‘perdón’ y no eres capaz de aceptar la disculpa. ¿Y encima dices que tienes fotografías? Mira, tía… ¡Paso! Ahora sí que yo digo que paso y que me has demostrado cómo eres. No tengo nada más que decir de este asunto. ¿Me vas a decir ahora que tienes fotos mías avergonzándome? Lo has dicho… O sea, que de mí puedes decir lo que te salga de las narices. ¡Ese tipo de comentarios a mí me demuestran qué clase de persona eres! Por si acaso me faltaba conocerlo».

Un discurso que Belén afrontaba con gesto serio, sin mirarle a la cara para inmediatamente después abandonar el plató intentando aguantarse las lágrimas. ¿La reacción de Jorge? Volver a explotar: «¡Venga ya, las tonterías estas! ¡A mí no me vengas ahora con esto! ¡Ni con las amenacitas ni con las tal! ¿Aquí qué pasa, que cuando uno se equivoca y pides disculpas solo a ti se te pueden aceptar, eh? ¿Qué pasa? ¿Tienes la potestad de pedir perdón y que la otra persona lo acepte?¿Solo tú? ¿Los demás no? ¿Eres tú quien dicta eso sí o esto no? Pues chata: conmigo no, porque te las he pedido de corazón. Y no me vale que me digas ahora que yo tenía fotos tuyas porque me da igual. ¡Y no me llores porque me da igual! Ahora ya lo sé que el lloro funciona muy bien en cámara. ¡A tomar por saco con la bicicleta!», sentenciaba antes de poner punto y final a la discusión y continuar con el orden del día.

Por su parte, Belén aprovechaba que se estaba emitiendo un vídeo para salir de plató sin mediar palabra. «A tomar por culo, hombre», se ha oído decir a Jorge Javier mientras su compañera salía.