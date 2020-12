Jorge Javier Vázquez se ha planteado dejar la televisión

Jorge Javier Vázquez protagonizaba un polígrafo en el que respondía las preguntas planteadas por sus compañeros. Sorprendió a muchos.

Jorge Javier Vázquez protagonizaba un polígrafo en el que respondía las preguntas planteadas por sus compañeros. Sorprendió a muchos. Con su habitual tono de superioridad, no dudó en bromear, reír, revolverse en su asiento y casi supervisar la actitud de todo el mundo.

La charla fue distendida y él respondía con naturalidad a casi todo, pero fue cuando alguien preguntó si había pensado en dejar la televisión cuando sorprendió a todos los presentes.

«Lo he pensado sí, recientemente. Tengo 50 años y he pensado que podría disfrutar más de mi tiempo. He fantaseado mucho con tener años sabáticos y dejarlo todo, pero no me iría nada bien. No he sido tan feliz como ahora trabajando. Para mí sería muy peligroso tener tiempo libre y no acabaría bien».

Añadía que «Existe la vida después de la fama pero es completamente desconocida. Yo lo he pasado muy bien pero también muy mal, muy mal… Yo ya sé que no voy a acabar mal, pero podría haberlo hecho. Hasta que no vives la fama no sabes lo impactante que es, vives cosas que la mayoría de los mortales no viven».

Todo esto tiene relación directa con una noticia que estamos investigando y que, si todo va bien, mañana mismo a media mañana publicaremos. Permanece atento a nuestra web porque te aseguramos que será uno de los grandes campanazos de esta recta final de año que dará muchísimo de qué hablar. Hasta entonces, ¿qué opinas de lo que comentaba ayer Jorge Javier Vázquez en Sábado Deluxe?

Curiosidades Televisión #Jorge-Javier-Vázquez