Jorge Javier Vázquez se traga dobladas las declaraciones de Lolita sobre el gobierno

Jorge Javier Vázquez se metió ayer donde le cupo su prepotencia y su totalitarismo tras escuchar de labios de Lolita lo mismo que dijo Belén Esteban. Es curioso que el antedicho no sacase a pasear su comunismo de salón, su progresía o su agenda con chorbos mientras hablaba la artista, pero así fue.

Igual un siglo de estos se da cuenta de que él es uno de los pocos que lleva el paso cambiado y que la gestión del gobierno ha sido un desastre. En plena pandemia alegaba que nadie podía suponerse esto (falso ya que lo sabían desde mediados de enero) y que ya llegaría el momento de la crítica. Ha llegado y él sigue a lo suyo.

Lo malo de vivir en el feliz mundo del progre es que te das de bruces con la realidad. La inmensa Lolita ofreció, como siempre, una entrevista perfecta en la que recordó su etapa como cantante en España y su actual faceta de actriz. Llenando allí donde se presenta y con una experiencia envidiable, sigue siendo una enorme profesional que domina el medio como nadie.

Sobre el presidente y sus socios indicó que «yo no estoy en contra de nadie. Ha sido una pandemia muy grande. Es lógico que no hayan acertado en muchas cosas, que no se le puede poner una pistola en la cabeza a nadie porque no somos perfectos, pero sí está claro que, si esto lo sabían desde hace tiempo, como dicen, tenían que haber puesto medios». Así empezó su reflexión sobre el papel del Gobierno durante esta pandemia».

«No tenían que haber dejado la manifestación del 8 de marzo. Tenían que haber puesto ya medios y haber tenido mascarillas en las farmacias, y haber tenido guantes, y habernos dado un poco de información más abierta, porque realmente creo que como nos hemos portado los españoles hay muy poca gente que se haya portado. Somos el país que mejor nos hemos portado en el confinamiento».

En lugar de decirle no te permito que digas eso o demás frases del manual del progre, otro colaborador hizo el quite con el silencio de Jorge Javier. Es decir, ¿por qué se calla con Lolita y a Belén la masacra? Seguiremos informando.

