Jorge Javier Vázquez: «sobre Rocío Carrasco no hay debate»

Jorge Javier Vázquez, tras mostrarle su apoyo al PSOE y luchar contra el fascismo desde su mansión, se dedicó a dar la homilía correspondiente. Y es que no hay quien se crea que él sea una voz autorizada para nada salvo para trincar por merendar y comentar sus opiniones que, aunque él no lo sepa, son tan válidas como la de cualquier otro.

El adelanto de la próxima emisión del documental de Rocío Carrasco es brutal. La antedicha comenta algún que otro detalle de la paliza que le dio su hija y todo parece indicar que un juez podría impedir la emisión. No por ser víctima está justificado el convertir a otras personas en verdugos.

En esas estaban cuando Vázquez espetó «No podemos estar aquí frivolizando, hablando que si tal que si cual… No quiero faltar el respeto, no hay debate. Esto que va a contar el miércoles es muy duro y ha llegado el momento, elevo esta petición a la dirección de que no se debata esto a tontas y a locas… Por salir en televisión no estamos capacitados para opinar de todo, es un tema muy serio para desviar la atención sobre otros temas». No se puede frivolizar, pero durante la emisión del primer episodio sí se pudo poner una línea telefónica para sortear dinero y hacer caja a costa de la pena.

«No hace ningún favor al testimonio de una mujer maltratada por varios miembros de su familia» sentenciaba jugándose una sentencia judicial. Nos sorprende que muchos piensen que están en un patio de vecinos y no vertiendo opiniones en un medio público que luego tendrán que demostrar en sede judicial.

Flores decía ayer que lo mismo que Carrasco tiene pruebas de todo lo que dice, él también las tiene de todo lo contrario. Que al igual que ella ha podido contar su vida, él tiene el mismo derecho. Lo malo de ser presentador y no soportar a un colaborador es que uno termina por hacer el ridículo, una vez más, y por demostrar una imparcialidad cada vez menos soportable. Habrá que ver si no termina delante de un juez para aportar más pruebas que un documental que confirmen lo que ayer declaró. Esperamos tus comentarios al respecto.

