Jorge Javier Vázquez: «ves llorar a Rocío Carrasco y piensas ¿otra vez?»

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a hacerlo. Cada vez que se va de vacaciones, regresa con la mente clara y diciendo verdades. Ayer, comentó qué le parece que Telecinco esté dedicándole una media de 30 horas semanales al comentario del documental de Rocío Carrasco.

«Hay cosas que no tienen debate, creo que hay muchas ocasiones que no deberíamos hacerlo porque no hay debate. Tanta opinión no lleva a nada» comenzaba comentando y no le falta razón.

«Lo que no se puede hacer es que si estamos 24 con una persona, que lo hacemos porque nos da audiencia y nosotros somos una cadena comercial, si estamos tanto tiempo le cogemos manía. La ves llorar y dices: ‘¿Otra vez?’. Pero la responsabilidad también la tenemos nosotros» indicaba.

«Yo creo que lo esencial de lo que está contando Rocío Carrasco nadie puede ponerlo en duda, es la parte más importante. El resto de detalles, para mí, son anecdóticos. Lo importante es conocer el testimonio de una persona contando algo tan difícil de testificar y ahora lo estamos descubriendo» añadía.

De su reciente encuentro con Rocío Carrasco recordaba que «le conté una cosa y tal, y la escuché reírse a carcajadas. Yo nunca la había escuchado ni verla reírse. Me impactó. Yo la imagen que tengo de ella de antes (del documental) es la de una mujer cansada y agotada. El otro día la escuché reírse por primera vez, y a mí me da la sensación, y es una deducción que hice anoche, que yo creo que ella con esto ha pasado página totalmente y nosotros estamos con el raca-raca, raca-raca, con la cosa de que somos más viejos y también más ridículos». De ti depende que conozcamos tu opinión al respecto de las palabras de Vázquez.

