Jorge Javier Vázquez vuelve a protagonizar un encontronazo con Antonio Montero por la ideología

Últimamente Jorge Javier Vázquez se ha convertido en el gran protagonista de ‘Sálvame’ por sus ideales políticos, algo que no gusta demasiado a todo el mundo. El presentador ya tuvo un encontronazo con Antonio Montero durante la cuarentena donde aseguró que el programa era de «rojos y maricones» y que a quien no le gustara pues que se aguantara. Además, tiene muy claro que él nunca va a dar alas al fascismo en su programa, por lo que las defensas de Montero a Vox no las tolera.

El último enfrentamiento que tuvo fue con Belén Esteban, quien dio un discurso sobre lo mal que lo había hecho el Gobierno durante la pandemia y no se puso en el lugar de Jorge Javier Vázquez al decirle que él «no lo había vivido» sabiendo que tiene familia modesta y que también ha sufrido la pandemia. Esta situación va a traer mucha cola y, precisamente a su vuelta al plató, ha vuelto a tener un desencuentro con Antonio Montero.

Antonio Montero, indignado | Foto: telecinco.es

Volviendo al tema del fascismo, Montero decía: «Yo creo que se utiliza la palabra fascismo con mucha facilidad». «Y vuelta la mula al trigo. No la utilizo con mucha gratuidad, la utilizo con quiénes la tengo que utilizar», decía el presentador entrando al plató. «Pues dedícatela a ti», le espetaba el colaborador, a lo que Jorge Javier respondía: «Fascismo es igual a Vox y no hay otra». Indignado, Montero decía: «Fascismo eres tú. Tú se lo dedicas a Vox y yo se lo dedico a Podemos. Creéis que por decirnos fascistas nosotros queremos matar a maricones, negros y judíos y no es verdad».

Obligado a denunciar

Jorge Javier Vázquez ha querido aprovechar este momento para contar algo que le había sucedido: «A propósito del día que te corté tu discurso el día de rojos y maricones tuve que ir esa semana dos días diferentes justo después del enfrentamiento a denunciar a la Policía dos vídeos en los que a mí se me aparecía asesinando con una escopeta utilizando imágenes de ‘Sálvame’ y en cuanto se me disparaba y se me veía tirado en el suelo aparecía una multitud aplaudiendo con la bandera de España enfervorizada».

Jorge Javier contando lo de la demanda | Foto: telecinco.es

Montero respondía tajante: «Yo eso lo condeno. Condeno cualquier clase de violencia pero condeno también a quien acusa de fascista con un interés propagandístico y no consiento que a mí Ada Colau me llame fascista». El presentador volvió a hablar claramente: «Yo te voy a decir algo. Si tuvieras un poco de coherencia ideológica no estarías trabajando aquí porque aquí estás haciendo cosas que atentan contra tu moral, estás prostituyendo tu trabajo. Lo que nos cuentas tú. Estoy encantado de que estés aquí porque dinamitas lo que sucede pero no dudas en echar mano de argumentos que son contrarios a tu manera de pensar para cargar contra tus compañeros. Pero vamos, yo he venido hoy de muy buen rollo», concluía riendo.