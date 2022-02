Jorge Javier Vázquez y el mensaje de Mila Ximénez

Jorge Javier Vázquez sufría hace unos días un accidente en el teatro en el que actúa. Según él, fue un mensaje de Mila Ximénez.

Jorge Javier Vázquez sufría hace unos días un accidente en el teatro en el que actúa. Según él, fue un mensaje de Mila Ximénez. Es curioso que sepa quién es la persona que le envía el aviso y que no fuera su padre o cualquier otra persona fallecida de su familia, pero bueno.

Indica el antedicho en su blog en la web de Lecturas que «después del susto y más o menos recompuestos, seguimos con la función. No podría haberme pasado nada, pero eso lo supe después. El efecto especial solo se manipula cuando estoy fuera de la zona de peligro».



«Mercedes Milá, Sonsoles Ónega, Miguel Ángel Nicolás y más compañeros me esperan en el patio tras el final de la representación. Estamos todos en ‘shock’ (sic). Acabamos haciendo risas y me largó al ‘Deluxe’ con la pierna chunga. Desde aquí decirle a Mila que he entendido el mensaje. Dejemos de perder tanto tiempo pensando en nuestra felicidad y dediquémonos a vivir. Es tan fácil como eso».

En fin, el Pablo Coelho de Telecinco parece tenerlo claro cuando lo que sucedió fue que vio una pieza del decorado cayó antes de tiempo y el se tiró al suelo para evitar que le golpease. De que sus programas no los ve casi nadie y de que parece caerle al personal cada vez peor no comenta nada en esta ocasión. Lo mismo se ha dado cuenta de que su otrora gracia personal ha terminado por empachar a muchos. Esperamos tu opinión al respecto de lo expuesto por el presentador.

