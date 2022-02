Jorge Javier Vázquez y Rosa Benito entierran el hacha de guerra

Han pasado seis años desde que Rosa Benito y Jorge Javier Vázquez no se veían las caras en un plató de televisión. Esa espera ha llegado a su fin este martes porque han coincidido en Ya son las 8, programa presentado por Sonsoles Ónega. Antes del encuentro la exmujer de Amador Mohedano ha confesado que estaba algo “nerviosa”. Por su parte, el presentador se sentaba en la mesa de colaboradores con mucho entusiasmo y ganas de hablar. En un primer momento, cuando ambos han compartido espacio se han saludado en la distancia. “Empezamos así porque no sabemos cómo terminara esto. Luego ya vemos”, ha dicho el de Badalona con el humor que tanto le caracteriza.

Como era de esperar nada más verse, el autor de La vida iba en serio, ha mirado ha Rosa y le ha dicho. “No he traído la Virgen de Regla”. Resulta que, a la colaboradora le hacía ilusión volver a tener en su posesión este objeto que prestó a Rocío Jurado. Sin embargo, su hija, Rocío Carraco, por el momento no ha accedido a dársela. “No pasa nada”, ha dicho con tristeza. Después, ha sido cuando han comenzado ha hablar de un tema que acapara gran parte de la actualidad de la crónica social de nuestro país: el especial de Montealto.

En el primer episodio, Jorge Javier hizo un comentario que no sentó del todo bien a Rosa Benito, ya que la llamo “La viuda de Rocío Jurado».»Creo que Rocío Carrasco tuvo que haber parado a Jorge Javier. Me jorobó cuando yo oí a este señor decir que soy la viuda de Rocío Jurado. Me pareció vergonzoso que ella se callara y se riera. Que ella como hija de Rocío Jurado se lo permita…», se quejó la de Torrejón. Sin embargo, Jorge dejó claro que era una “chorrada”, pero en todo momento empatizó con la colaboradora.

“Siempre hay que reconciliarse con la gente. No quiero nada negativo en mi vida. Yo no tengo rencor a nadie y sé que Jorge Javier me tiene cariño… Yo no estoy enfadada, quiero ser feliz. He aprendido que la vida se va así”, ha expresado Rosa Benito. Tras solucionar este rifirrafe, han comenzado a entablar una conversación en la que ha aparecido el nombre de Fidel Albiac, pues justo hace 24 horas Gloria Camila arremetía contra él tachándole de “maestro”.

«Cuando iba a cenar para hacer la reunión antes del especial vi a un hombre muy moreno, era Fidel y vi su cara cuando escuchó las palabras de Gloria y dijo ‘Eso es mentira’. Lo dijo tranquilo como cuando una persona sabe que es una mentira, pero muy mentira», ha dicho el comunicador. Resulta que, la hija de José Ortega Cano contó que le habían dicho que el marido de Rocío Carrasco se había dirigido hacia ella y su hermano como «los inmigrantes». Sin embargo, la hija de La más grande no ha querido hacer más declaraciones al respecto porque las hará el próximo viernes en una nueva entrega del especial de Montealto.