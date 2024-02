Jorge Javier Vázquez y su ilusión por volver a Supervivientes

Jorge Javier Vázquez ha comentado en su blog en Lecturas la ilusión que le hace regresar al trabajo.

Ahora, el presentador comenta que el viernes pasado «había tenido que ir a Mediaset a grabar una promoción de ‘Supervivientes’. No pisaba la cadena desde que se me reuniera tras la cancelación de ‘Cuentos Chinos’. Volver me producía inquietud. Pero tuve que hacerlo y fue mucho mejor de lo esperado. Cuánta energía derrochamos imaginando situaciones que jamás llegan a producirse».

«Por cuestiones de protocolo me asignaron uno y me dejaban la ropa preparada antes de que llegara. Mi camerino era el cuatro y tenía hasta mi nombre. El viernes, al subir las escaleras para dirigirme a él, C. me advirtió: “No, no. No vayas al tuyo porque ya no es el tuyo”. Y me pareció lo más lógico del mundo. Hace ocho meses y medio que no tengo programa en las instalaciones de Mediaset. ¿Qué pretendía? ¿Que me guardaran ausencia? El cuatro fue mi camerino pero ya no lo es y dudo que vuelva a serlo porque con Supervivientes solo iré una vez por semana. Lo normal es que me asignen uno que esté libre esa noche».

«Tras unos momentos de lógico desasosiego casi se me olvida recordar que pasé ahí catorce años de mi vida. Así es la televisión y así hay que aceptarla. El camerino fue mi camerino durante un tiempo pero no me pertenecía. Lo mismo que el plató. Este mes de marzo se cumplen veintiún años de mi llegada a Mediaset. He vivido una época mágica en la empresa durante la cual he pasado más tiempo en ella que en mi casa. Y después de veintiún años trepidantes vuelvo a la casilla de salida. Todo está por escribir. O quizás aquí ya solo nos quede el epílogo. Así de loco es nuestro mundo. Por eso es tan apasionante. Te lo cuento por si te quieres dedicar a él. Para que luego no te lleves a engaño».

«Vuelvo a un lugar en el que ya no están muchas de las personas con las que empecé en el grupo. Claro que me acordé de ellas. Y me acordaré. Pero si decides seguir debes hacerlo con todas las consecuencias. Vuelvo con ganas de trabajar. Vuelvo con ganas de pasármelo bien. Vuelvo porque tengo un contrato que cumplir hasta finales de julio de 2025. Y aunque desde siempre lo he tenido muy claro porque así me lo llevo trabajando desde hace mucho tiempo, vuelvo sabiendo que mañana puede que alguien, o yo mismo, no quiera volver. O no quieren que vuelva. Porque como decía Neruda: “Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos”. Pero ahora mismo, vuelvo. Y lo hago a lo Mario Benedetti: “Con buen talante y buena gana”».

