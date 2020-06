Jorge Pérez se convierte en el ganador de ‘Supervivientes 2020’

Una edición atípicaque acaba de una forma atípica. Durante todas las ediciones de los últimos años, los dos últimos concursantes se ponían en el centro del plató y Jorge Javier Vázquez se situaba en el centro, cogiéndoles las manos, para levantar el brazo del ganador de la correspondiente aventura. Esta vez ha sido Lara Álvarez, desde el hotel en el que los concursantes y ella misma hacían la correspondiente cuarentena, la encargada de hacer ese importante gesto.

Eso sí, el presentador ha sido el encargado de anunciar el nombre del ganador al tiempo que la presentadora levantaba el brazo de Jorge. El Guardia Civil se ha llevado el cariño del público con un 81,6%, siendo el mayor porcentaje desde la edición de 2011. Ya con el talón de 200.000 euros entregado por Omar Montes manteniendo la distancia de seguridad, el ganador de ‘Supervivientes 2020’ ha tenido unos minutos para mandar los agradecimientos que tenía en mente con la emoción y el nerviosismo del momento.

Jorge y Ana María antes de conocer el nombre del ganador / Telecinco.es

«Creo en el poder de las palabras y agradecimiento y gracias es lo más poderoso que hay. Quiero dar las gracias a toda la gente que ha hecho que esto sea posible, tengo una guerra eterna de gratitud con ellos y quiero dar las gracias al pirata Morgan, a Lara por su cariño y dulzura, a toda la gente que hace que esta aventura sea posible y quiero agradecer a toda la gente que me quiere, en especial a mi mujer y mis hijos y a todos mis amigos de Reinosa y de Aguilar, a mis compañeros de Aguilar y a todos los efectivos de la Guardia Civil y a toda la gente qee se ha volcado en este virus», ha dicho.

Jorge: «Simplemente he disfrutado cada semana»

Unas palabras cargadas de un nerviosismo que le sobrevino en el último momento puesto que, durante los últimos minutos de votaciones, el Guardia Civil aseguró que estaba muy tranquilo: «En ningún momento me he sentido nervioso porque lo que he hecho ha sido disfrutar de la aventura, no he querido hablar de concurso. Tenía la idea romántica de hacer grupo y equipo y he querido ser yo, disfrutar de los fantásticos compañeros que he tenido, simplemente he disfrutado cada semana«, decía.

Jorge agradeciendo su premio / Telecinco.es

Así acaba la aventura para Jorge Díaz, que llegó al reality por ser ‘el Guardia Civil más guapo de España’ y se ha metido al público en el bolsillo siendo él mismo y sin dejarse influir por nadie. Y así lo decía justo antes de saber que se iba a convertir en el ganador de la edición: «La gente de la que me he rodeado ha sido gente que me ha sumado, aportado y enseñado y son grandes amigos que me llevo fuera».