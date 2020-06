Jorge Pérez se moja tras ganar ‘Supervivientes 2020’: «A Avilés le habría metido la cabeza debajo del agua»

Ha pasado tiempo ya suficiente para que Jorge Pérez haya podido asimilar que es el ganador de ‘Supervivientes 2020’ y, no solo eso, sino que lo hizo con un porcentaje bastante alto en un cara a cara con Ana María Aldón. En todo este tiempo (apenas 12 días) el Guardia Civil ha tenido tiempo también a recuperar lo que había perdido, concretamente 11 kilos. Y parece que el estar fuera de la competición y haber retomado de nuevo su antigua vida ha hecho que el concursante se sienta lo suficientemente cómodo para contar, al fin, todo lo que pensaba de sus compañeros.

Durante su estancia en Honduras muchos le reclamaban que no se posicionase en los conflictos que había y por eso para mucho no era un justo ganador. Pero que no lo verbalizase no significaba que no lo pensase: «Ha habido algunos momentos que hubiese estrangulado a alguien«, reconocía durante su visita a ‘Sálvame’. ¿A quién? Se preguntaban los colaboradores: «A Avilés le hubiese metido la cabeza debajo del agua en más de una ocasión«.

Jorge Pérez ha engordado 11 kilos tras ‘Supervivientes 2020’ | Foto: Telecinco.es

Sobre el excolaborador de ‘Viva la vida’ tiene mucho que decir, y no solo por lo que vio al llegar a España sino también por lo que vivió con él: «Avilés me parece un muchacho con un talento y una imaginación que si la dedicase para escribir guiones de películas, alguno sería para un Goya». Para el que fue su compañero también tiene algún consejo para encauzar su vida: «Tiene que cambiar, así no puede seguir. Yo veía que algo no podía ir bien«, decía sobre los días que compartieron ya en l preconvivencia.

Quien tampoco se ganó la simpatía del Guardia Civil fue Hugo Sierra, un concursante que no llevó la competencia y mucho menos perder el concurso. Tanto, que ni siquiera quiso estar presente en el momento en el que el invitado fue proclamado ganador: «Al día siguiente me dio la enhorabuena y se disculpó por no estar en la final. Me dijo: ‘Ya sabes cómo soy’«, explicó. Algo que tampoco le gustó de él fue que durante la estancia en Honduras empezó a cambiar mucho de forma de ser a causa de la competición: «Hugo tiene una parte de su concurso que se vuelve oscuro y su carácter solo cambia cuando gana una prueba, una recompensa«. La situación era tal que, como él mismo cuenta, un día antes de una competencia Rocío Flores le dio un beso para animarlo y Hugo Sierra le advirtió: «Me dijo: ‘Ahora no es momento, son tus enemigos'».

Pero más allá de los roces, también hubo con quien estrechó muy buenos lazos y compartió grandes momentos en la isla. Una de esas personas fue Rocío Flores. A pesar de la edad, ambos congeniaron mucho, sobre todo en la recta final del concurso. «Rocío me parece una chica con un gran corazón, una alegría tremenda y un descubrimiento«, le reconocía a los colaboradores: «Me llevo a una amiga de la isla«. Quien fue uno de sus grandes apoyos desde el comienzo fue Elena. Por este mismo motivo, el Guardia Civil conocía mucho a la madre de Adara y tenía constancia de su pasado incluso antes de que lo contase en el famoso puente de las emociones.

Jorge Pérez asegura que llegó a perder los nervios con José Antonio Avilés | Foto: Telecinco.es

«Hemos pasado muchas horas juntos y todas estas cosas ya las sabía«, dijo respecto a todo lo que la superviviente contó respecto a su expareja en la revista Lecturas. » Era algo que ella tenía muy adentro, que le hacía mucho daño, y no pensé que lo iba a contar», aseguró: «A mí me contó muchas cosas, vamos a dejarlo ahí«, dijo intentando no ahondar más en la polémica. Lo que sí quiso aclarar fue la supuesta atracción que parecía haber entre ellos, algo que para él fue una auténtica tontería: «Yo nunca he sentido eso por parte de Elena».