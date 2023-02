Jorge Pérez y su público arrepentimiento

Tras haber tenido presuntas relaciones íntimas con Alba Carrillo, Jorge Pérez daba ayer la cara en el programa de Paz Padilla en Telecinco.

Tras haber tenido presuntas relaciones íntimas con Alba Carrillo, Jorge Pérez daba ayer la cara en el programa de Paz Padilla en Telecinco. Indicaba que lo que le había hecho a su mujer Alicia no tenía ningún tipo de comentario posible. Sonó sincero, aunque lleno de tópicos.

«»Se han mofado de esto, pero es verdad. Alicia es luz en mi oscuridad, vivimos en un mundo de absoluta dualidad y ella me complementa y me mejora. Alicia es mi persona, mi compañera, mi amiga, es mi amante, es mi todo» indicaba totalmente emocionado.

Tampoco duró en llorar a lágrima viva al indicar que estos meses han sido horribles para él, «Acostarme cada noche viendo llorar a mi mujer ha sido de lo peor que me ha podido pasar… Pero es que no puedes hacer nada porque sabes que al día siguiente habría otra cometida. Aunque no quieras escuchar nada te llega la información y te preguntas ‘por qué me está pasando esto a mí’. ¿Cómo la voy a consolar? No podía porque tampoco soy de una pieza, te tienes que ir recomponiendo pero es que no podía».

«He pasado por todos los estados emocionales. Me sentía decepcionado anulado, frustrado, he sentido ira, odio… No podía ayudarle a ella si no puedo ayudarme a mí mismo. Alicia estaba irreconocible para mí, llevo 17 años con ella y nunca la había visto así. Esta experiencia la asemejo mucho a lo que viví en Supervivientes. Por mucho que yo te quisiese describir la vivencia es que no puedo y esto es exactamente igual… Ella no ha dudado de mí, sabe cómo soy soy y sus lágrimas han sido por todo lo que se estaba generando. Lógicamente hay imágenes que a ella no le gustan pero es que eso pasa a un segundo plano. No ha sido proporcional». Esperemos que su colaboración en un nuevo programa suponga una nueva etapa en su vida profesional.

