Jorge y Barranco, últimos nominados de ‘Supervivientes 2020’

Después de tres meses viviendo en una playa de Honduras, los supervivientes tienen sentimientos encontrados entre la necesidad de regresar a España y reencontrarse con sus familiares con el hecho de que no volverán a pisar esa playa ni a entrar en esa palapa. El jueves 21 de mayo ha llegado el momento de nominar por última vez.

Con Hugo como último líder de ‘Supervivientes 2020’, Albert Barranco, Ana María Aldón, Jorge Díaz y Rocío Flores se enfrentaban a las últimas nominaciones a sabiendas de que dos de ellos volverán a España sin la carga de estar en manos de la audiencia.

Jorge, el último nominado por el grupo de ‘Supervivientes 2020’ / Telecinco.es

Barranco se ha decantado por nominado a Ana María porque «Rocío y Jorge son como mis almas gemelas del concurso, aunque a ella la tengo muchísimo cariño«, al igual que Jorge: «Con la gente que quedamos sobran las explicaciones. Ella está creando un grave problema en estas aguas con los peces, no está dejando uno«, bromeaba haciendo alusión a que ha pescado más de 220 peces a lo largo del concurso.

Hugo tiene que elegir entre Jorge y Ana María

Por su parte, Rocío Flores y Ana María Aldón se decantaron por nominar a Jorge. «No voy a nominar ni a Barranco ni a Ana María», decía la hija de Antonio David, mientras que la mujer de Ortega Cano aseguró que no podía «hacer otra cosa» y tenía que nominar «a una grandísima persona, un gran señor».

Hugo nomina directamente a Barranco / Telecinco.es

Con estos votos, Hugo tenía que deshacer el empate entre Ana María Aldón y Jorge y, posteriormente, hacer una nominación directa. «Ana María, por más que haya cosas que no me han gustado y se lo he dicho, tengo que ser justo con ella, ha sido una de las más currantas, merece llegar hasta el final sin estar noninada», decía para dejar en la lista de nominados a Jorge, al que ha acompañado Barranco, con el que no ha hecho buenas migas en los últimos días precisamente: «Para mí ha estado muy pasivo todo el concurso».