José Antonio Avilés aclara por qué dejó de estudiar periodismo

José Antonio Avilés ha aclarado por qué dejó de estudiar periodismo. Terelu Campos le dio un sabio consejo al respecto que ya veremos si termina siguiendo.

José Antonio Avilés ha aclarado por qué dejó de estudiar periodismo. Terelu Campos le dio un sabio consejo al respecto que ya veremos si termina siguiendo. La trola de que sus padres le pagaron los estudios en la universidad de Gales, con título falso y todo, no cuela.

Fue Terelu la que le comentó que por qué no estudia y Avilés decía que «tras ‘Viva la Vida’, programa en el que éramos compañeros, yo me quedo sin un trabajo fijo y no puedo pagarme los estudios. Lo he dejado pero lo retomaré el año que viene. He parado mis estudios, pero el año que viene los quiero retomar».

Terelu le indicaba que «esta sección sirve para ser capaces de mirarnos, cambiar, avanzar y mejorar… Lo eimportante es querer seguir aprendiendo y mejorando». Lo que está claro es que Avilés debe ir frenando un poco vehemencia y sus ganas de destacar para convertirse en un periodista con mayor predicamento entre sus compañeros y la audiencia.

Las últimas exclusivas que ha dado no han sido tales y cada vez parece más un personaje de cómic que un colaborador. Prestarse a todo tampoco lleva a nada y, de hecho, tiene justo al lado a Rafa Mora que ha sabido reconvertirse y dar los pasos necesarios para cambiar de perfil.

Ya veremos si el cordobés lo consigue o si, por el contrario, no termina siendo un juguete roto de Mediaset. El filo de la navaja es bastante débil y todo puede suceder. Esperamos tus comentarios al respecto.

Curiosidades Televisión #José Antonio Avilés