José Antonio Avilés asegura que Ivana Icardi pudo mantener relaciones con una persona del equipo de ‘SV 2020’

Cuando un concursante de ‘Supervivientes’ es expulsado, su historia en el concurso ha terminado. Pero parece que esta edición 2020 van a dar qué hablar hasta después de abandonar la isla. O al menos así lo asegura José Antonio Avilés. El colaborador de ‘Viva la vida’ está dispuesto a dejar atrás las mentiras sobre su vida y decir la verdad y nada más que la verdad a partir de ahora. Así que haciendo alarde de su sinceridad no ha dudado en contar algo de lo que el equipo de constancia ha escuchado hablar por lo que él mismo ha ido contando.

«En el concurso está todo grabado. Lo que ha pasado fuera del concurso es cosa suya

«, empezaba diciendo el exconcursante ante la insistencia de Carlos Sobera. «A mí me consta que a José Antonio Avilés le encanta y le encantaría que iniciara una relación con otra persona», respondía entre risas Ivana Icardi. Según explicaba el presentador, el programa había sido conocedor de que Ivana Icardi había mantenido relaciones sexuales con alguien del equipo de Honduras tras su expulsión.

Avilés asegura que ocurrió algo en aquella habitación | Foto: Telecinco.es

«Nos consta que lo que dices es falso«, asegura Sobera. «Me río como siempre que Jose dice una de sus cosas. ¿De todo lo que he hecho en el concurso solo importan los hombres? José Antonio miente, pero el va a seguir, porque lo que decimos lo demás no cuenta. Yo sé lo que hago y listo«, se defendía la argentina ante esta historia de la que se había protagonista sin comerlo ni beberlo (o al menos eso asegura).

Todo ocurrió tras su expulsión de ‘Supervivientes 2020’

Así que Avilés no dudó en contar lo que había ocurrido la noche de autos: «Esto sucede un día que terminamos de cenar y vamos a tomar algo. Y hay alguien que se le acerca a Ivana mucho en muchas ocasiones. Y cuando terminamos y decidimos marcharnos. Luego intuí que la persona que se acercaba estaba buscando algo y se lo dije. Nosotros no fuimos y este chico nos acompañó y entró a casa. Se fue la luz y se metieron en la habitación y yo me tuve que salir de la mía de los gritos que se escuchaban«, asegura el colaborador de ‘Viva la vida’.

Este insiste en la verdad de sus palabras y de que la propia Ivana era conocedora de lo que había ocurrido y de que él lo contó: «Y al día siguiente hubo gente que se enteró de aquello e Ivana me dijo: ‘José Antonio que poca vergüenza tienes que los has contado. Porque este chico me ha dicho que los has contado'». Y fue entonces cuando Ivana Icardi hizo una declaración que podría ser un tanto esclarecedora: «Estás metiendo a una tercera persona que igual tienen una relación…«.

Avilés asegura que todo lo que dice es verdad | Foto: Telecinco.es

Finalmente, la argentina ha explicado que ella era conocedora de estos falsos rumores porque la gente del equipo y concretamente ese hombre en cuestión estaba preocupado por lo que había contando José Antonio Avilés: «Esta persona se acercó después a la mañana que qué es lo que estaba diciendo Avilés porque su novia, no sé lo que era, porque se había enfadado por lo que había contado Avilés. Y fue ahí cuando hable con él. Cada chico que se me acercaba, el insistía que yo tuviese algo con él«, asegura Ivana Icardi.

Pero las muchas mentiras que se han descubierto de José Antonio Avilés han hecho que muchos, incluido el presentador, pongan en duda la veracidad de sus palabras. Pero este no dudó en intentar defender su honor y lo cierto de lo que había vivido. «No entiendo por qué empiezas con todo esto. ¿Qué necesidad tienes de decir todo esto?«, se preguntaba Ivana Icardi. «Si tu sabes que yo he tenido que reconocer muchas mentiras, ¿eres capaz de decirme esto? Júrame por tu mamá y tu hermano que lo que yo estoy contando es mentira», insiste el exconcusante. «Sí», respondía directamente la argentina.