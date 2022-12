José Antonio Avilés comenta sus adicciones pasadas y su dolencia cerebral

José Antonio Avilés comentaba ayer cómo fue su pasado y qué tipo de dolencia cerebral sufre. Sus declaraciones no te dejarán indiferente.

José Antonio Avilés comentaba ayer cómo fue su pasado y qué tipo de dolencia cerebral sufre. Sus declaraciones no te dejarán indiferente. De cuando era joven recordaba que «hay una etapa de mi vida que no he querido contar. Con 19 años me enamoro y tengo una relación con una persona de 45 años, fue una situación complicada porque no era una relación sana. Pero no por la diferencia de edad sino por lo que hay en la relación. Al tiempo descubro que tiene ciertas adicciones y yo me meto ahí».

«Quiero llevar una vida de un tío con una edad que gana dinero y quiero tener dinero para tener también esa vida. Y a partir de ahí comienzan las mentiras, he consumido eso es así… No te sé decir si mi consumo fue preocupante o no, pero me llevó a necesitar generar dinero para llevar el tren de vida que él llevaba» aclaraba.

De su actual dolencia indicaba que tenía unas pequeñas manchas en el cerebro, todo comenzó tras el test de inteligencia que se hizo en Sálvame. «Me han dicho que puedo hacer vida normal y que esto es algo que tiene mucha gente, pero que tengo que controlar el estrés».

«Una noche me levanté con un dolor en un ojo muy fuerte, tensión alta y ganas de vomitar. Fui al médico y me dijo que podría deberse al estrés. Tras la prueba de ahora los médicos me han comentado que pudo producirse ese día perfectamente pero que ahora es complicado saberlo». Esperemos que el colaborador mejore todo lo posible y que esta dolencia no le suponga ningún problema en el futuro.

