José Antonio Avilés confiesa en ‘Viva la vida’ a cuánto ascendían sus deudas

Desde que salió expulsado de ‘Supervivientes 2020’ y se enteró de todo lo que se estaba diciendo en España sobre sus mentiras y sus deudas, José Antonio Avilés manifestó su deseo de hablar con Emma García y de explicarse largo y tendido únicamente en ‘Viva la vida’, programa en el que colaboraba antes de irse a Honduras.

A lo largo de su entrevista ha querido contar el bullying que sufrió durante su etapa de Primaria en el colegio, explicando que tras el cambio de colegio se dijo a sí mismo que iba a crear un nuevo José Antonio al que nadie iba a hacer daño. Pero lo que creo fue una doble vida repleta de engaños y mentiras en la que también ha ido dejando muchas víctimas por el camino.

Avilés explicando sus deudas en ‘Viva la vida’ / Telecinco.es

Unos años de mentiras y de una doble vida plagadas de deudas. A este respecto José Antonio Avilés ha insistido en que es «un moroso, no un estafador» y en que está tremendamente arrepentido de todo lo que ha hecho. De hecho, al aceptar ser concursante de ‘Supervivientes 2020’ comentó a su amiga y defensora Carolina Sobe que todo lo que ganase iba a destinarlo a pagar las deudas que tenía.

Avilés: «Quiero pagar todo y dormir tranquilo por fin»

«Yo he venido aquí con una misión que yo sí hice pública, que era la de pagar mis deudas, pero con una misión más íntima que no quise compartir con nadie que fue la de desintoxicarme del mundo, solo se lo conté a Carolina Sobe. No sabía que iba a salir a este nivel y que se iba a montar la que se ha montado. Y estaba tan desesperado por pagar mis deudas que vine«, ha comentado antes de que Emma García le preguntase a cuánto ascienden esas deudas.

Avilés contado las razones por las que fue a ‘Supervivientes 2020’ / Telecinco.es

«Te puedo decir que no llegan a 10.000 euros. Ya he heho frente a todas las deudas. Esto (el sueldo del reality) se cobra progresivamente. Yo he pagado todo lo que he podido en orden de prioridades y cantidades y creo que hay tres deudas, que no ascienden a más de 2.000 euros en total, que he mendado un reconocimiento de deuda vía email y tendré que hacer frente esta semana cuando me ingresen la parte económica de esta semana», explicaba asegurando que lo único que quiere es «pagar todo y dormir tranquilo por fin».