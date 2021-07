José Antonio Avilés considera que su expareja «me ha puesto precio»

José Antonio Avilés, casi como cada verano, ha pasado a ser el protagonista de Telecinco. Su expareja le ha dejado hecho unos zorros. Él respondía ayer.

José Antonio Avilés, casi como cada verano, ha pasado a ser el protagonista de Telecinco. Su expareja le ha dejado hecho unos zorros. Él respondía ayer. La emisión de unos audios más que privados confirmaba la opinión del ex sobre el colaborador.

Avilés comentaba que «si yo he sentido decepción es porque de esto lo he hablado con él muchas veces. Nuca he hablado de mi vida privada. Desde que salí de un reality decidí no hablar nunca. He descubierto cosas muy chungas hasta el punto de, cuando tú denuncias algo, eso tiene un proceso, y yo he tenido que poner en manos de la policía nacional una cosa que tiene que ver de él hacia mí».

«Me ha puesto precio, y yo no le he puesto precio a él en nada, eso es lo jodido, que al final he sido un cheque al portador. Yo cuando lo vi me dio pena escucharte y la necesidad de cariño que demandas» añadía.

«Entiendo que tenga un interés pero nunca me lo esperé de él. Es el momento de decirle a la gente que me avisaba que me enamoré de la persona equivocada. Yo también he cometido errores pero cada uno queda retratado donde quiere. Cuando tú terminas una relación tienes dos caminos: yo me quedo con lo bueno vivido y hablar bien de esa persona, lo que yo he hecho» subrayaba.

Tras confirmar que su ex se está riendo de él sentenciaba que «ha perdido la dignidad hablando de las intimidades de su pareja. Bastante desgracia tiene con vender su dignidad sentándose a vender mi intimidad que nunca he querido vender y cerrar su peluquería, aplazar las citas de sus clientes para venir a un plató de televisión a contar mi intimidad». Esperamos tu opinión al respecto.

