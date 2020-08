José Antonio Avilés, humillado por Toñi Moreno y María Teresa Campos en ‘Viva la vida’

José Antonio Avilés no aprende. Después de haberse demostrado que no siempre decía la verdad, en vez de limpiar su imagen parece que intenta hacer todo lo contrario. Así quedó de manifiesto el domingo 2 de agosto de 2020 en ‘Viva la vida’, donde dio una exclusiva falsa que enfadó mucho a Toñi Moreno.

Toiñi Moreno habla con María Teresa Campos en ‘Viva la vida’ | Foto: Telecinco.es

En un momento del programa, José Antonio Avilés soltó que tenía una exclusiva: «María Teresa Campos y Alejandra Rubio se están haciendo un reportaje para una revista conocida. Dos generaciones de influencers». La noticia causó poco impacto porque la credibilidad del colaborador está por los suelos. Además, en unos minutos fue desmentida.

«María Teresa Campos dice que está en su casa de Madrid. Ha llamado para desmentir la información de José Antonio Avilés«, comentó Toñi Moreno. «Sé que eres muy currante y eres trabajador pero…», prosiguió decepcionada la presentadora. «María Teresa no me ha dicho que no haya reportaje, me ha dicho que está en su casa». Entonces le entró un mensaje de Carmen Borrego claro y contundente: «Miente». Terelu Campos también desmintió la información, añadiendo que ese reportaje por ahora no se va a hacer. Alejandra Rubio le dijo lo mismo a Ylenia, que el reportaje del que ha hablado José Antonio Avilés no existe, o al menos no en ese momento.

Avilés se enfada y después vuelve y pide perdón

Ante la vergüenza y la decepción expresada por Toñi Moreno, José Antonio Avilés se enfadó y se marchó del plató: «Si soy un mentiroso, hasta aquí«. Un rato después volvió para pedir perdón, aunque con matices: «Tengo que pedir disculpas, pero ese reportaje se va a hacer en algún momento. Si ese reportaje no sale a la luz, aparezco con camiseta, pero sin pantalones».

José Antonio Avilés se marchó del plató de ‘Viva la vida’ | Foto: Telecinco.es

«Tú estás aquí porque traes información. Si insistes en la información…», respondió Toñi Moreno, comentando además que lo que quiere es que le pille para ir en gayumbos y ser el centro de atención. Por si fuera poco, le dio la puntilla cuando le interrumpió para seguir hablando con Carmen Pardo, a la que tenía en espera en una videollamada: «Si no te importa, voy a hablar con una periodista de verdad«, finalizó Toñi Moreno.