José Antonio Avilés, octavo expulsado de ‘Supervivientes 2020’

Una noche más ha estado plagada de emociones, y esta vez porque el expulsado ha sido José Antonio Avilés, convirtiéndose en el octavo en abandonar ‘Supervivientes 2020’. En esta nominación se jugaba su permanencia en el programa junto a Jorge Pérez y Albert Barranco, aunque Pérez ha sido el primero en salvarse de la eliminación.

José Antonio Avilés, Antonio Pavón y Yiya en la gala de estreno de ‘Supervivientes 2020’

Más tarde Jorge Javier Vázquez ha ido preguntando a todos los compañeros para saber quién querían que se quedara, y parecía que Avilés tenía todas las papeletas para irse, algo que al final ha ocurrido tras varias semanas nominado. Con su marcha no podrá disfrutar de su estancia en Cayo Paloma con la unificación del equipo, aunque tiene muchas ganas de volver a España para reunirse con su familia.

Lo que está claro es que esta marcha ha dado una alegría a Elena Rodríguez, con la que tiene una pésima relación, y también porque ella se lleva a las mil maravillas con Jorge, al que no ha dudado en expresar todo su cariño cuando se ha salvado. Para Rocío Flores la cosa estaba muy difícil, puesto que a pesar de haber tenido muchos enfrentamientos con Avilés, también ha sido su gran apoyo en la isla, sin embargo ha sido Barranco el que ha estado a su lado de manera incondicional.

Los concursantes de ‘Supervivientes 2020’ embarrados en la gala de estreno

Pese a que Ana María Aldón le había dicho que no quería saber nada de él, han conseguido dejar los rencores de lado y ella misma ha dicho que no quería que se fuera, fundiéndose en un gran abrazo con el concursante. Antes de marcharse, Avilés ha dicho: «‘Supervivientes’ ha sido un aprendizaje continuo. He fallado, me he levantado, he pedido perdón. Me quedo con eso, con aprender a pedir perdón. Hay gente que me llevo para siempre».

Feliz por su paso por la isla

Por otro lado, no ha dudado en agradecer a Raúl Prieto que le diera la oportunidad de formar parte de la familia de Mediaset, y ha recordado el apoyo de ‘Viva la Vida’, el programa en el que colabora. Por último, ha dicho: «Me voy muy contento, seguro que mi abuela allá arriba está muy orgullosa, espero haber estado a la altura«.