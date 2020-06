José Antonio Avilés reaparece en el plató de ‘Viva la vida’ para dar explicaciones

José Antonio Avilés se convirtió en el gran protagonista de ‘Supervivientes 2020’ pero, sobre todo, en el exterior. Las informaciones sobre supuestas estafas y multitud de deudas pusieron al concursante en el disparadero y su madre Carmen, la encargada de defenderlo en el plató, apenas daba explicaciones que justificaran ciertas actitudes de su hijo.

Pues bien, tras muchas entrevistas y explicaciones en la distancia como consecuencia del coronavirus, ha podido volver al que considera su plató y explicarse en primera persona. José Antonio Avilés siempre ha dicho que tenía ganas de reencontrarse con Emma García y con sus compañeros para explicarles de primera mano todo lo sucedido, pero esto no quita que se haya puesto ligeramente nervioso.

José Antonio Avilés en ‘Viva la vida’ | Foto: telecinco.es

Además, el espectáculo estaba asegurado, puesto que ha llegado al plató con su madre y con un cobrador de deudas que ha permanecido detrás de él durante toda la entrevista. «Volver aquí es duro. Es hacer un recorrido en el tiempo y vuelves al plató», decía al comienzo de la entrevista. Sin embargo, poco más ha dicho que no se supiera ya, tan solo ha asegurado que ya no tiene deudas y ha mantenido esa actitud altiva que tanto le ha caracterizado.

Explicaciones sobre diferentes deudas

Los colaboradores han puntualizado en distintas deudas de las que se ha hablado y una de ellas ha sido si fardó de la audiencia que vio su programa especial como se ha dicho: «A mí se me propone hacer un programa especial porque tengo que dar la cara. Yo en ningún momento pensé en la audiencia y cuando termina el programa a la primera persona que llamo es a mi madre. Al día siguiente alguien de producción me dice la audiencia, yo no hablo de la audiencia».

José Antonio Avilés y su madre Carmen | Foto: telecinco.es

Más concretamente sobre sus deudas, Avilés comentaba: «Hay deudas que yo soy conocedor que existen y hay otras que salen a raíz de que yo estoy en ‘SV’. Por evitar tener que dar más explicaciones he pagado. Ha habido cesiones que me han hecho que yo he pagado porque ahora lo han reclamado. También han presentado una demanda falsa, un delito de estafa procesal. Alguien ha presentado una demanda mintiendo en esa demanda». El colaborador ha seguido dando explicaciones pero sin aportar nada nuevo, tan solo añadía: «Me fui a Honduras porque necesitaba desintoxicarme de esa vida que yo llevaba». Finalmente, se emocionaba y decía: «Aprendes a valorar lo que tienes y a no hacer cosas que hagan daño a la gente».