José Antonio Avilés reconoce su gran mentira tras su expulsión en ‘Supervivientes 2020’: «No soy periodista»

A pesar de que se han dicho muchas cosas sobre el pasado de José Antonio Avilés durante su participación en ‘Supervivientes 2020’, una de las que más llamó la atención (pero no por ello la más grave) es que el concursante nunca había estudiado periodismo. Una afirmación que su madre se casó de negar en televisión mientras intentaba defender a su hijo de todo lo que se estaba diciendo.

José Antonio Avilés confiesa que nunca estudio periodismo | Foto: Telecinco.es

Ahora que el propio José Antonio Avilés ha podido defenderse él mismo de las acusaciones, acabó reconociendo que eso que se estaba diciendo era verdad: «No soy periodista«, le confesaba a Jorge Javier Vázquez. El colaborador de ‘Viva la vida’ no dudó en reconocer que el origen de esta mentira sobre su vida comenzó para «hacer el guay delante de mis amigos», quienes sí habían comenzado a estudiar carreras universitarias.

Eso sí, el joven asegura que consiguió llegar a donde llegó porque «en ningún momento a mí nadie para trabajar me ha pedido el título de periodismo, ni yo lo he presentado en ningún sitio, ni me he presentado a ninguna oposición con el título de periodismo». Además, añade que, pese a la falta de estos estudios, durante los años que estuvo ejerciendo como tal «he trabajado para tener exclusivas, para tener noticias, para llevar informaciones«, y no de la forma que se había dicho desde que estalló la polémica.

Su madre, otra víctima más de sus mentiras

Otra de las grandes dudas en torno a este tema era si realmente la madre de José Antonio Avilés era conocedora o no de esta mentira de su hijo y si realmente lo estaba defendiendo en televisión de una manera inocente o todo lo contrario: «Yo a mi madre no le cuento todo», reconoce: «A ella siempre le mantuve que hice periodismo«. Pero a Jorge Javier Vázquez le sorprendía una madre no supiese nada de una mentira así de un hijo.

Avilés mantuvo también engañada a su propia madre | Foto: Telecinco.es

«Yo le decía que lo estudié a distancia», asegura que era su coartada. Avilés asegura que fue él mismo tras su expulsión de ‘Supervivientes 2020’ cuando le confiesa que todo lo que creía sobre el oficio de su hijo era falso. «Mi madre, como cualquier madre que se siente engañado por su hijo, me ha dicho de todo«. Por este mismo motivo, la que fue su defensora en las galas del programa, siguió siéndolo cuando se conoció el escándalo: «Yo a mi madre lo que le dije fue que, si sale algo del tema de periodismo, mantente hablando en que yo soy periodista«.