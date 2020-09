José Antonio Avilés se defiende de las nuevas acusaciones y carga contra María Patiño y Miguel Frigenti

Parecía que las aguas ya se habían calmado para José Antonio Avilés pero nada más lejos de la realidad. No ha hecho falta que pasen muchas semanas para que vuelva a salir un supuesto engaño del colaborador. Un matrimonio concedía una entrevista en ‘Sálvame’ asegurando que Avilés había engañado a la mujer diciéndole que si quería trabajar en un programa de televisión.

Como no podía ser de otra manera, los diferentes colaboradores de ‘Sálvame’ empezaron a cargar contra José Antonio Avilés, porque no comprenden como ‘Viva la vida’ le sigue dando cabida cada tarde. Los más críticos con el colaborador fueron María Patiño y Miguel Frigenti, contra los que no ha dudado en cargar de una forma dura y clara: «Yo creo rechazo y tú repugnancia», decía Avilés sobre Patiño.

José Antonio Avilés se defiende de las críticas | Foto: telecinco.es

Además, Avilés ha amenazado a María Patiño con una demanda: «Si tan profesional eres, no juegues con tus compañeros que te han dado muy buenos momentos en el plató. Tú ganas en el aplauso fácil. Tengo 5 años para ponerte una denuncia. Si a mí se me hubiesen imputado los 14 años de los que habéis hablado yo ya estaba cumpliendo condena». A Miguel Frigenti le recordaba su salida de ‘Ya es mediodía’: «Yo no tengo más recorrido que mi programa en ‘Viva la vida’, del que estoy muy orgulloso. Yo no me he ido de ningún programa hablando de cosas que no se pueden hablar». También le advertía que le había puesto una demanda por haberle llamado ‘enfermo mental’, así como a Jesús Manuel si no se retracta.

Aclarando el supuesto nuevo engaño

José Antonio Aviles ha asegurado que no le debe nada a la señora Rosi, quien salió en ‘Sálvame’ asegurando que le debía dinero. Por eso, el colaborador ha explicado la peculiar situación: «Esa noche recibo tres llamadas por parte de ellos pidiendo perdón y diciéndome que han estado en televisión porque como habla todo el mundo por qué no iban a hablar ellos. No pongo el audio por respeto, porque esa familia se podría considerar parte de mi familia. Era una de las mejores amigas de mi abuela».

José Antonio Aviles escucha las acusaciones | Foto: telecinco.es

El jaleo ha sido bastante particular y por eso Avilés ha tratado de explicar la situación: «Tengo un documento que acredita que, antes de irme a ‘SV’, ella había llamado a mi madre para decirle que yo había saltado a la fama gracias a su programa y que como ella nunca ha cobrado nada pues que le debo mi salto a la televisión nacional y empieza a decir que yo le debo dinero. Yo me reúno en casa con ella. Me dijo que quería algo de dinero y yo le hago firmar un documento y le doy x cantidad de dinero. Me han pedido que censure el vídeo del directo de los dos», concluía.