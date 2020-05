José Antonio Avilés se defiende en ‘Supervivientes 2020’: «Me están haciendo parecer un ogro»

Jordi González ha querido dar la oportunidad a José Antonio Avilés de defenderse en ‘Supervivientes 2020’ después de que haya sido acusado de diversos engaños y estafas en España mientras estaba en el concurso. Tras convertirse en otro expulsado de la isla, ha podido hablar antes de su regreso a casa, y ha dicho: «La gente seguro que está en casa preguntándose quién es José Antonio».

Posteriormente el presentador ha querido que contara de qué iba el asunto a Nyno Vargas y a Yiya, quienes no se estaban enterando de nada. «Se lo he comentado a mis compañeros. A ti y a España entera, Jordi. Yo te voy a hablar desde el corazón y espero no confundirme. Para mí ha sido muy difícil venir hoy aquí a la playa, igual que ayer fui a ver a mis compañeros y a cumplir sin que nadie me obligase a una parte que firmé en un contrato. A lo largo de estas semanas se ha hablado de mí fuera del concurso, en España, y muy mal, haciendo parecer a José Antonio un ogro«, ha dicho, aunque ha sido en ese momento cuando González ha querido matizar todo esto: «Tú mismo antes has hablado de las luces y las sombras de los concursantes en tu programa, es verdad que se ha hablado mucho de ti pero especialmente desde que te dije que te han investigado«.

Avilés, muy afectado por las acusaciones/ Foto: telecinco.es

Lo cierto es que parece que ha hecho un esfuerzo desde que se enteró de lo que le pasaba y lo que le hace más daño es que su familia esté expuesta mientras él aún no ha regresado, porque ha dicho: «Ha sido una semana muy dura, teniendo muy poca información, y te puedo decir que la información ha sido muy dura no por mí, porque yo con 24 años me puedo confundir, pude tener muchos errores en el pasado tendré que dar muchas explicaciones, pero hay una familia, mi familia, la que no se merece esta expuesta, no ha decidido estar en televisión, es una familia normal que trabaja y tiene vida».

El presentador una vez más le ha dicho que lo quiere es que sepa a lo que se va a enfrentar cuando regrese a España, añadiendo: «Hay mucho más, hay asuntos que se comentan sobre ti y quiero que te vayas mentalizando», y a su vez ha pedido a sus compañeros que no se rían: «El muchacho lo puede pasar muy mal porque son delitos muy serios».

Avilés defendiéndose en ‘Supervivienets 2020’/ Foto: telecinco.es

Defendiéndose en todo momento, parece que no tiene intención de contar mucho hasta que no tenga todo bien atado: «Yo no he robado ningún teléfono móvil a producción para ponerme en contacto con España, mi familia me ha contado lo que ha pasado y hablaré en mi programa, ‘Viva la Vida’, se ha puesto en duda mi profesionalidad y me defenderé», y ha seguido diciendo: «Te diré solamente una cosa, contestaré de todo esto en mi programa. Necesito conocer toda la información que ha salido, la presunción de inocencia existe, y parece que con José Antonio no hay, se le ha mandado al paredón, pediré perdón a quien se lo tenga que pedir, pero que tengo 24 años, pero una madre una casa sufriendo por cosas que pueden ser verdad y otras mentira».

Contestará a todo en su programa

Por otro lado, no ha tenido ningún tipo de reparo en atacar a quienes le han atacado, diciendo: «Aquí hay periodistas a los que se les ha llenado la boca a decir que he llegado a extorsionar a familias para conseguir entrevistas, y dicen que eso es la realidad cuando es mentira. Salgo en mi defensa sin un teléfono móvil y sin abogados, pero sabes qué pasa, que todo sirve, me he confundido muchas veces atrás, en un pasado, pero ni la mitad de lo que están diciendo», y aunque no ha desmentido nada en concreto, sí que ha contestado a algunas preguntas del presentador: «Yo esto no me lo esperaba así. Gente que ha estado cenando en mi casa deseándome suerte se sientan en un plato a decir que yo debo dinero. Yo no he estafado a ninguna ONG, las cosas hay que demostrarlas». Por último, parece no estar asustado, porque ha concluido: «Con la verdad no se tiene miedo, no tengo miedo a dar explicaciones de todo con toda la información».