José Antonio Avilés, sobres sus presuntas estafas antes de ‘Supervivientes’: «Soy un moroso, no un estafador»

Tras muchas horas de programas de Mediaset destapando y analizando las mentiras del pasado de José Antonio Avilés antes de ‘Supervivientes 2020’, ahora era el propio colaborador de ‘Viva la vida’ el que tenía la oportunidad de reconocerlas todas en un programa especial presentado por Jorge Javier Vázquez en presencia de aquellos colaboradores que han sido el azote del concursante las últimas semanas.

Sin duda, una de las polémicas que ha dejado sin palabras a muchos son las supuestas deudas de Avilés y todas las presuntas estafas que ha ido haciendo a diferentes personas a las que conseguía engañar con sus mentiras sobre su vida. «¿Has engañado a gente en tu pasado?«, le preguntaba Jorge Javier Vázquez de forma directa. «Sí, he engañado a gente en mi pasado y, en especial, a mí mismo«, decía el entrevistado desde Honduras.

Avilés está pagando sus deudas desde Honduras | Foto: Telecinco.es

Según él mismo, todo esto fue fruto del «egoísmo» por querer «ser feliz», pero su intención nunca fue hacer daño a nadie. «Hay muchas cosas que tengo que asumir como errores. Tengo que dar muchas explicaciones», reconocía. Tras esta, venía otra de las preguntas del millón y que más problemas con la justicia podrían ocasionarle: «¿Has estafado a alguien?«, decía el presentador: «Debo dinero, pero no me estafado«.

«A lo mejor soy yo el que tiene que denunciar»

Avilés asegura que tras su expulsión del concurso ha conseguido hacerse con un teléfono móvil para empezar a pagar esas deudas gracias al dinero que le han pagado por estar en Honduras. Ante la negativa a estas acusaciones de estafada, Jorge Javier Vázquez le hacía ver la gravedad de la situación: «¿Eres consciente de que podrías ir a prisión?«. Sin duda esta una de las cosas que más le molestaba a José Antonio Avilés y no dudó en cambiar su discurso de entonar el ‘mea culpa’ a amenazar a quien diga eso de él: «Para yo ir a prisión se tendrán que demostrar todas las cosas. No soy un estafador, soy un moroso», matiza: «Se me están imputando delitos. A lo mejor soy yo el que tiene que denunciar a toda esa gente«.

Uno de esos delitos de los que se le acusa es de falsificación de documentos, concretamente de transferencias bancarias que en realidad nunca habían tenido lugar o había sido anuladas antes de enviarse el dinero. «Es cierto que he anulado transferencias con conocimiento de que las anulaba y sabiendo que no tenía fondos«, pero asegura que «no he falsificado ningún documento bancario como se me está acusado«. En cambio, alguno de los colaboradores como Kiko Matamoros asegura que tener en sus manos imágenes de esos presuntos documentos falsificados por él.

Avilés confiesa la mentira sobre la muerte de su abuela para evadir pagos | Foto: Telecinco.es

Pero Jorge Javier Vázquez no dudó en comunicarle que «el torrente de personas que se han puesto en contacto con el programa diría que es casi demencial«, y que muchas de esas personas todavía siguen esperando a que pague esas pequeñas deudas que tiene todavía pendientes: «Son trapicheos, José Antonio». Ese es el caso del famoso sofá que nunca llegó a pagar: «Se ha dicho que el sofá costaba 3.000 euros y no es así. El sofá vale 1.500 euros«, matiza: «Pagué 750 euros y la señora empieza a reclamarme los otros 750 euros y le dijo: ‘No puedo pagar ahora mismo’«.

«He matado a mi abuela tres veces»

Una de las muchas excusas que ha puesto José Antonio Avilés a estos presuntos estafados para no hacer frente a los pagos que le reclamaban era la presunta muerte de su abuela. Un hecho que, según las veces que lo dijo, se produjo más veces de la que una muerte puede tener lugar. «¿Cuántas veces has matado a tu abuela para justificar tus impagos?«, le preguntaba Jorge Javier Vázquez: «He matado a mi abuela tres veces. Hablo con el corazón y con la verdad«.

A pesar de todas estas mentiras que acabó confesado de viva voz y mostrar su arrepentimiento por el daño que pudo haber ocasionado, José Antonio Avilés quiso dejar claro que para que esto se considere una enfermedad «me tiene que ver un especialista». Tras esto, tuvo la oportunidad de dar un pequeño discurso en el que pidió perdón a sus padres y a los afectados y dejó algo claro: «No puedo asumir algo que no he hecho«.