José Antonio Avilés tras salir a la luz su doble vida: «He sido un drogadicto de la mentira»

Después de haber dado sus explicaciones en ‘Viva la vida’, José Antonio Avilés ha aparecido una noche más en ‘Supervivientes 2020’ desde Honduras. Con el rostro visiblemente cansada y bajo de ánimo, el colaborador se ha reencontrado con Ivana y Jordi González le ha pedido que le contara a la italiana qué estaba ocurriendo en España y todo lo que se había dicho.

Pidiendo perdón de antemano por las palabras que iba a utilizar, Avilés se lanzó a contar a Ivana que en los últimos años había llevado una doble vida, una vida falsa de la que piensa recuperarse con ayuda de profesionales: «He sido un drogadicto de la mentira. Ha salido todo a la luz, he mentido mucho en mi vida y ahora José Antonio da un paso atrás. He decicido dar un paso atrás y ponerme en manos de profesionales que me ayuden».

Ivana alucinando con la historia de Avilés / Telecinco.es

Entonces el aventurero ha querido recordar unas palabras que le dijo Ivana sobre mentir o no mentir y sobre lo bueno que era sin necesidad de fantasear: «Tú ya me dijiste en la playa que no necesitaba mentir para mostrar lo que era y ahora desde hace unos días estoy en una terapia con la psicóloga de aquí, me he puesto en manos de profesionales y el primer paso es reconocer lo que soy».

Y empujado por Jordi González a contar que también debe mucho dinero, Avilés ha querido recordar que está «pagando mis deudas. Estoy pagando mi deuda y yo de tema judiciales a mí se me va de las manos, está en manos de mis abogados y será la justicia quien tenga que resolver».

Avilés hablando de su problema por su doble vida / Telecinco.es

Con Ivana alucinando por todo lo que estaba escuchando, el aventurero insistía en que lo único que «quiero de corazón es curarme y volver a hacer lo que me hace feliz, que es trabajar. Y para eso me he puesto en manos de profesionales». «Tener ese problema le ha llevado a que su esencia y lo que es, que es un tío muy divertido y alegre, se manche un poco y no le hace falta«, reflexionaba la italiana.