José Antonio Avilés y Alba Carrillo se enfrentan por Karelys Rodríguez en ‘Viva la vida’

El sábado 5 de septiembre de 2020, Karelys Rodríguez acudió a ‘Viva la vida’ para ser entrevistada por Emma García. La abogada habló abiertamente del vínculo que mantuvo con Cayetano Rivera, que ella definió como una relación especial, y habló hasta los límites legales que puede hacerlo, como confesó Karelys. Además, confirmó que se incorporaba como colaboradora de ‘Viva la vida’ en calidad de abogada.

Karelys Rodríguez en ‘Viva la vida’ | Foto: Telecinco.es

Al día siguiente el programa empezó con una pequeña conversación entre Emma García y Karelys Rodríguez: «Lo que más me preocupaba era mi imagen. Me importa lo que diga mi familia y la gente que me quiere, es lo que más me importa. Me choca verme en los vídeos, me resulta extraño, me veo rara. Tengo ganas de probar, la vida son oportunidades. Si digo que no, igual me arrepiento o igual voy y digo que no es para mí», comentó Karelys sobre su salto a la televisión.

Tras esa corta charla, se sentó junto a los demás colaboradores, que fueron comentado su incorporación. Diego Arrabal le dijo a Alba Carrillo que se veía representada por Karelys, a lo que la colaborado dijo que no era exactamente así, pero que aplaudía la actitud de la abogada: «A este tipo de hombre hay que desenmascararlos«, señaló la colaboradora.

José Antonio Avilés y Karelys Rodríguez en ‘Viva la vida’ | Foto: Telecinco.es

No pensaba lo mismo José Antonio Avilés: «No estoy de acuerdo con la forma que está tratando Karelys. La forma en la que ha aterrizado en la televisión hablando de unas determinadas cosas de Cayetano Rivera no me gusta». Alba Carrillo se mostró muy enfadada y le preguntó que por qué. «Tengo datos que no se cuentan que sé que es la dinamita que se le pone a la bomba. Como sé de lo que estoy hablando, cuando me autoricen, la cuento. Se da una información en este plató que hace que la mujer de Cayetano Rivera se mosquee hasta las trancas», contestó el colaborador, que tampoco se explicó ante Alba Carrillo a pesar de que se lo pidió.

Karelys quiere pasar página

«Ya he contestado a lo que tenía que contestar, no voy a darle más vueltas a ese tema», añadió por su parte Karelys Rodríguez, que ha querido dejar su propia entrevista atrás para centrarse en comentar los asuntos que se traten en ‘Viva la vida’.