José Antonio Canales Rivera desmiente su relación con Anna Vaques

Han pasado solo unos días desde que José Antonio Canales Rivera fuese relacionado con la influencer catalana Anna Vaques. Fue el programa ‘Socialité’ el que, el fin de semana, aseguró que el torero había sido visto con la rubia compartiendo comida en una romántica pizzería de Andorra la Vella. Un encuentro del que se emitieron las imágenes y del que el sobrino de Paquirri ha querido dar detalles a fin de hacer pública la realidad.

Ha sido en una charla exclusiva con LOOK donde Canales Rivera ha desmentido que su corazón esté ocupado. “Soy soltero”, asegura el diestro al teléfono antes de continuar explicando los detalles que le unen a Anna. “Que yo coincida en un grupo de amigos y me relacionen sentimentalmente no me gusta. Efectivamente, a Anna la conozco, he coincidido un par de veces con ella. Pero de ahí a amor, miradas, sexo… no tiene nada que ver. Es mucha tela”.

Anna es barcelonesa, tiene 37 años y aunque estuvo casada, ahora es una mujer soltera sin hijos. En el pasado trabajo como modelo y a fecha de hoy trabaja en una clínica de estética. José Antonio reconoce que Vaques se encuentra preocupada por lo que está ocurriendo y confiesa que sí han hablado de lo ocurrido. El primo de Francisco, Kiko y Cayetano Rivera solo tiene palabras para su amiga, a la que califica como una “tía increíble, encantadora y educadísima” y recuerda que “todo tiene un proceso y su momento” y zanja asegurando que “ese momento no es ahora”.

Por su parte la catalana no se ha pronunciado después de haber sido vinculada con el tertuliano. Quien sí lo ha hecho, a su manera, ha sido el estilista Erik Putzbach, excuñado de Anna, con quien ha compartido un post con un revelador mensaje en el que asegura alegrarse de volver a verla “feliz e ilusionada”.

Hace unas semanas que el que fuera concursante de Supervivientes se convirtió en uno de los personajes del momento debido a su sorprendente affaire con Alba Carrillo. Sin poder negar lo que era un hecho, tanto ella como él trataron de tirar balones fuera, pero fue la hija de Lucía Pariente la que optó por dejar claro que no daría ningún paso más con el andaluz al desconfiar de él.