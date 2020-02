José Bono Junior, de su orientación sexual: «Mi familia se dio cuenta antes que yo»

José Bono Junior siempre ha sido muy discreto con su vida privada, sin embargo, desde que se supo que se casará con Aitor Gómez ha empezado ha externalizar sus sentimientos, hasta tal punto que ha concedido una entrevista a Vanity Fair en su número de marzo de 2020. Ha sido aquí donde ha hablado de su futuro marido, de su boda y también de su padre.

José Bono Junior con su pareja Aitor Gómez en la comunión de Jorge Martos

Con las ideas claras, siente que su boda puede ayudar a otras personas teniendo en cuenta su orientación sexual: «Mi apellido es conocido y mi orientación sexual, contada con la normalidad con la que vivo, puede llamar la atención. Pero si mi boda y la publicidad que la acompañe, que yo no busco, sirve a alguien y es útil para la normalización de los sentimientos, yo estaré encantado. Hay que perder el miedo a la diferencia. Yo lo he perdido y animo a que lo pierdan quienes aún lo tengan«. Y durante todo el tiempo que no se supo que es gay fue relacionado con mujeres, algo que le ha chocado y que incluso le ha producido risa: «He leído las noticias en este sentido, pero jamás las he alimentado. Dijeron que era novio de una de mis mejores amigas, Carolina Aresu. ¡Nos caímos al suelo de la risa!».

Parece que su orientación sexual nunca ha sido un secreto para su familia, es más, como él mismo ha contado, fueron ellos los que se dieron cuenta antes que él:»Me han gustado los chicos desde siempre. Mi familia creo que se dio cuenta antes que yo. Siempre me han ayudado». Y sobre la reacción de su padre, el expolítico José Bono, a su boda, ha dicho: «¡Fenomenal! Tiene muchas ganas de vernos felices. A menudo nos decía que formalizásemos la situación. Ha sido y es mi aliado en la vida… y también en mi boda».

José Bono Junior y Aitor Gómez en Egipto

Además, ha querido contar que fue él el que pidió matrimonio a Aitor Gómez, su chico: «Fui yo a Aitor. Fue durante un viaje que hicimos hace unos meses a Egipto. No hubo anillo, sino reloj. Fue a puerta cerrada en la habitación del hotel. Ese país es bastante homófobo», aunque la homofobia no la ha sufrido en su entorno, y ha añadido: «En mi círculo sabían que era gay. Ahora España es un país democrático y moderno. Estoy feliz de hablar con normalidad de Aitor». Y ha añadido cómo se conocieron: «Fue gracias a su prima hermana, que es una de mis mejores amigas y también monta a caballo. Nos gustamos desde el primer momento. Tuvimos mucha química«.

Lo que piensa de la vida pública de su padre

Su padre -que fue Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entre 1983 y 2004, Ministro de Defensa del Gobierno de España entre 2004 y 2006 y Presidente del Congreso de los Diputados entre 2008 y 2011- sigue siendo un rostro muy conocido en España, algo que sin lugar a dudas ha afectado a su día a día: «Con mi padre no se puede salir a la calle porque lo para todo el mundo para saludarlo o hacerse fotografías. Quizá esa empatía molesta y genera envidias. Una de sus enemigas públicas más destacadas es María Dolores de Cospedal. ¡Fíjese cómo ha terminado su carrera! Finiquitada por espiar junto al comisario Villarejo». Y parece que cree que su padre hubiese sido un buen Presidente del Gobierno: «Sí, estoy convencido. Todo lo hace con pasión y no le falta amor a España».