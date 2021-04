José Bono se enfrenta a la pregunta más difícil sobre su novio Aitor Gómez

Hace unos días se publicaba una información que aseguraba que había una crisis sentimental entre José Bono y Aitor Gómez, tanto es así que habrían paralizado la celebración de la boda que estaba pendiente. Como decimos, una noticia que nos dejaba boquiabiertos y que por el momento el hijo del político no ha querido confirmar ni desmentir.

Los rumores de ruptura entre José Bono y Aitor Gómez

> De momento, ambos se siguen en redes sociales y se dan ‘me gusta’ en las publicaciones que hacen públicas, por lo que entendemos que no están pasando por una crisis sentimental o, sí fuera cierto, que están llevándolo de la mejor forma posible.

Hoy nos hemos encontrado con José Bono en el centro de Madrid disfrutando de sus amistades y le hemos preguntado por cómo se encuentra, a lo que ha querido guardar silencio. Además, le hemos preguntado al joven por su situación sentimental con Aitor Gómez y no nos ha querido confirmar si han roto: “Que no, que no, de verdad“.

Siempre tan educado como siempre, José Bono no ha querido hacer declaraciones sobre su situación sentimental y le ha pedido disculpas a la prensa porque no quiere parecer maleducado: “Gracias, perdonarme, de verdad, no quiero parecer maleducado de verdad”. Pero nos hace dudar ya que ni confirma ni desmiente esta crisis entre la pareja. La pareja tenía planes de boda para a mediados de julio de este mismo año, teniendo esperanza de que la pandemia del coronavirus remitiera y pudieran celebrar su boda de la forma más ”normal” posible en estas circunstancias. La revista Semana ha podido comprobar la anulación de la fecha reservada en el castillo de Batres donde la pareja celebraría por todo lo alto su boda. ¿Seguirá en pie el compromiso?