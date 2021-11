José Corbacho lo confiesa: en ‘Tu Cara Me Suena’ ya tenía todas las actuaciones traídas de casa

José Corbacho lo confiesa: en ‘Tu Cara Me Suena’ ya tenía todas...

Le hemos visto haciendo de todo. Sin embargo, hay una cosa que tiene muy clara, hacer reír es una cosa muy difícil. Y es que, aunque para José Corbacho pueda parecer fácil, no lo es tanto. Desde Cotilleo.es hemos hablado con él, que nos presenta su último monólogo. Con un título muy pero que muy significativo, Ante todo mucha calma, ¿tiene que ver con la situación actual que estamos viviendo?

Pues es una mezcla de todo. Sí, la situación que seguimos sufriendo por el coronavirus ha hecho que saque de nuevo esa vena gamberra y graciosa que nos conquistó en programas como Homo Zapping y su propia participación en Tu Cara Me Suena. De esta última, nos ha confesado cosas muy, pero que muy jugosas. No lo dudes, dale al play y disfruta de nuestra conversación con mucha, mucha calma.

«Después de la risa y el buen sexo llega la calma…»

«Es un título trampa… Ni hago un monólogo calmado, ni soy una persona excesivamente relajada», nos ha asegurado Corbacho. Al humorista le veremos tanto los días 27 de noviembre y 11 de diciembre de 2021 en el Teatro Cofidis Alcázar en la capital madrileña. Y, ¿Qué nos encontraremos? Pues para empezar, la contradicción hecha persona. Ver a José Corbacho gritando en el cartel pidiendo calma.

«Que desde el título esté transpirando la comedia». No solo eso, sino que también en sus propias palabras: «Después de la buena risa y el buen sexo llega la calma…». ¿Una afirmación cierta? Eso sí, lograr hacer reír a la gente no es cosa fácil…

Pero… ¿De qué va Ante todo mucha calma? Pues lo creas o no, va de su familia. Se ríe de su madre, de su mujer, de su hijo pero sobre todo… ¡También se ríe del público! «Me gusta ver lo que pasa en el patio de butacas. Yo sé que hay grandes actores que si suena un teléfono móvil, paran la función y se monta un ‘cristo’… Yo si me da tiempo, intento bajar y hablar con la persona con la que esté hablando ese espectador», aseguraba. Por lo tanto, ¡precaución con lo que hacemos durante su monólogo!

Y es que ha tenido anécdotas en cada casi toda función. Por lo tanto, está claro que hay que estar ojo avizor. No lo dudes, si quieres conocer todas esas historietas que nos ha contado José Corbacho, dale al play… De hecho os vais a reír con lo que le pasó con un

«Yo ya venía travestido de antes», así recuerda con muchísimo cariño su etapa de Homo Zapping

Hablando de todo un poco, es inevitable no hablar con él de su paso por uno de los programas en los que se lo pasó pipa. Y eso que tardó. Sí, hablamos de Tu Cara Me Suena, donde pudimos verle haciendo actuaciones tan icónicas como por ejemplo esa en la que reencarna a la mismísima Tina Turner, desnudándose para quedarse con un body. Una actuación que fue de las más comentadas debido a la risa que provocaba y lo hilarante del asunto.

«Yo ya venía travestido de antes», nos aseguraba Corbacho. Y tanto, porque nos recordó que fue en la compañía de teatro, La Cubana. Allí coincidió con gente de la talla de Yolanda Ramos, la cual junto a con Silvia Abril o Paco León crearon ese programa de televisión tan irrepetible llamado Homo Zapping. «Nos poníamos pelucas, nos pintábamos, formaba parte del proceso creativo en esa compañía», explicaba.

Una época que recuerda con mucho cariño pero claro, ahora mismo los tiempos han cambiado y hacer imitaciones de tal nivel como se hacían antes, pues ha hecho que hagan ahora mismo con muchísimo respeto. Sobre todo porque está muy concienciado con la visibilidad transgénero.

José Corbacho y su truco en ‘Tu Cara Me Suena’: «De los pocos que ha ido con un montón de actuaciones»

Pero a lo que íbamos, su experiencia en Tu Cara Me Suena. Pues aunque no te lo creas, ha sido uno de los concursantes que traía una ristra de personajes e ideas para hacer. Y claro, eso a Tinet Rubira, productor del programa, le volvió loco. «Me llamaba desde la primera edición», en referencia al mandamás de Gestmusic Endemol. Eso sí, él vino tarde y antes tuvo que pasar gente dedicada al humor como Florentino Fernández, Silvia Abril, Yolanda Ramos, Arturo Valls y Anabel Alonso, entre otros…

Pero fue por la mujer de Andreu Buenafuente por lo que animó a hacerlo. «Eres de los pocos que has venido con un montón de actuaciones que quería hacer… ‘Habéis pensado esto, este vídeo… Yo quiero empezar con El Puma… Aquarius de Raphael… Quiero hacer de Tina Turner’. Tinet no daba crédito», nos relataba, sabiendo que sí, que el programa es una experiencia que cambia a quien pasa por ahí.

Además, nos ha terminado por confesar cuales han sido sus actuaciones favoritas. De esto y mucho más, si le dais play al vídeo, lo descubriréis todo.