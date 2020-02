José Ortega Cano, de su mujer Ana María Aldón en ‘Supervivientes 2020’: «Estuvo valiente»

Ana María Aldón se dio a conocer como aquella mujer que supo conquistar el corazón de José Ortega Cano y volver a formar una familia con el torero. La andaluza nunca se ha mostrado abiertamente a los medios y prácticamente era un personaje desconocido. Pero todo esto ha dado un giro radical a partir de su participación en el programa ‘Supervivientes 2020’ en el que se podrá conocer cómo es su personalidad y carácter en las condiciones más extremas.

Ya en el día del estreno de esta nueva edición, la mujer del diestro sorprendió a muchos por su desparpajo ante las cámaras. Ella misma se mostró muy feliz en esta nueva aventura y declaró: «Ha sido llegar aquí y liberarme, me siento liberada. Mi marido va a flipar cuando me vea cantar, bailar, con esta vuelta a una niñez«. También ha explicado que aunque en su día a día tenga muchas obligaciones, ella es muy feliz por la vida que ha elegido: «Es la que me ha tocado pero me hace muy feliz, con mi familia, mi trabajo, haciendo lo que hago».

José Ortega Cano hablando del concurso de su mujer/Foto: telecinco.es

Ante estas declaraciones, José Ortega Cano ha comentado cómo vio a su mujer para ‘El programa de Ana Rosa’: «La vi muy bien. Estuvo valiente tirándose del helicóptero y luego con las pruebas que hicieron. Le hacía mucha ilusión hacer esta nueva aventura«. Pero ha sido cuando la reportera le ha preguntado por la liberación que esta decía sentir al llegar a la isla cuando el torero no le ha dado más importancia y ha respondido: «Bueno, problemas tenemos todos cada día. Pero sí, le ha venido bien«.

Puede que Ortega Cano defienda a su mujer

Y es ya hay algunos colaboradores que opinan que el paso de Ana María Aldón por la isla le está recordando mucho al de Rosa Benito. Otro gesto que sorprendió a muchos es que en el plató de ‘Supervivientes’ se encontraba Gloria Camila para defender a la diseñadora, ya que muchos imaginaban que allí iba a estar el torero. Kiko Hernández ha explicado en ‘Sálvame’ lo siguiente: «Yo sé que Ortega Cano ha tenido muy mala relación con Mediaset y con nosotros, ‘Sálvame’, pero todo cambia. Pero a mí me gustaría ver a Ortega Cano en el plató de ‘Supervivientes’ un día defendiendo a su mujer. Te lo digo con la mano en el corazón. Gloria Camila lo hace muy bien pero me gustaría verle a él».

Kiko Hernández en ‘Sálvame’/Foto: telecinco.es

Según el colaborador, ha enterrado el hacha de guerra y olvidado todos los enfrentamientos que en su día tuvo con el torero. Si José Ortega Cano acepta esto sería un hecho insólito ya se produciría un acercamiento entre la cadena de televisión y el torero y también se sentaría en un plató de televisión junto a Sofía Suescun, quien tanto daño le ha provocado a su hija con su relación con Kiko Jiménez.