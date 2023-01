Jota Peleteiro no dejó a Jessica Bueno por una infidelidad

Amor Romeira comentaba ayer en Fiesta que Jota Peleteiro no había dejado a Jessica Bueno por una infidelidad. Te contamos los detalles.

Amor Romeira comentaba ayer en Fiesta que Jota Peleteiro no había dejado a Jessica Bueno por una infidelidad. Te contamos los detalles. Al parecer, él le dijo a ella que «nos vamos a separar y no me preguntes los motivos».

Decía Romeira que «me dice ‘ella y yo sabemos qué ha ocurrido y no tiene nada que ver con una infidelidad. Lo más importante son mis hijos, siempre voy a querer a Jessica». La frase nos parece más que acertada teniendo en cuenta lo que se ha publicado.

Añadía que «me encargo de todo de la vida de mis tres hijos (no hace diferencia entre los dos que tiene con Jessica y el otro que ella tiene con Kiko Rivera). A mi pareja la conocí tres semanas después de que Jessica Bueno me pidiera el divorcio».

Según se comentó, «la clave está en que cuando Jessica le pide el divorcio, quizás esperaba que luchase por ese matrimonio, pero como las cosas no estaban bien, estaba de acuerdo con divorciarse. Insiste en que es totalmente falso que fuese por una infidelidad de él. Para él, Jessica y su familia son lo más importante y no quiere entrar en polémicas».

Miriam, la novia de Peleteiro indicaba que «La prensa se empeña en comprarme, en ponerme oficios a los que no me he dedicado. No soy modelo o influencer. Nunca me meteré con Jessica, la respeto a ellos dos y a sus hijos. No quiero ser famosa. Tú sabes que entre que dices que te divorcias y firmas, pasa un tiempo. La relación entre Jota y yo había empezado cuando había una propuesta de divorcio». Esperamos tu opinión al respecto.

Deporte Moda Parejas #Jessica-Bueno #jota peleteiro