Juan Betacourt se deshace en elogios a su pareja: «Su amuleto es ella misma»

Juan Betancourt y Paula Badosa se han convertido en una de las parejas más consolidadas del panorama nacional. Desde que hicieran pública su relación el pasado mes de agosto, el actor y la tenista no han dejado de protagonizar románticos planes que dejan entrever que su romance va viento en popa. Algo que ha quedado más que claro a raíz de su última escapada, nada más y nada menos que a Dubái.

En su vuelta a casa tuvieron que pasar por el aeropuerto de Madrid, donde pese a haber intentado por todos los medios mantenerse hermético en su noviazgo con Paula, Juan Betancourt aprovechó para desvelar algunos detalles sobre cómo marchaba su vida en el ámbito amoroso: “Estamos muy bien ahora”, repitió hasta en tres ocasiones. Una felicidad que probablemente venga dada de la mano del gran éxito de Paula en lo laboral, habiendo conseguido unos buenísimos resultados a lo largo de todo el año y alzándose como la primera española en ganar el trofeo de Indian Wells. Teniendo en cuenta el gran momento profesional de Badosa, Juan ha querido brindarle todo el protagonismo y recalcar su esfuerzo: “Su amuleto es ella misma. Yo no he hecho nada”, explicaba.

Durante toda la temporada de Paula, ambos han protagonizado un sinfín de viajes propiciados por motivos tanto profesionales como vacacionales. Tras haber sido derrotada por Garbiñe Muguruza en las semifinales del Masters femenino, la tenista eligió como destino de desconexión las Maldivas. Un lugar paradisíaco perfecto donde evadirse del trabajo y centrarse en disfrutar junto al actor del sol y las playas propias del enclave. La pareja no pudo evitar compartir en sus redes sociales algunas fotografías presumiendo del viaje, dedicándose además una serie de comentarios cargados de cariño: “Algún sitio pensaremos”, escribía Paula cuando su novio le preguntaba dónde tendría lugar su próxima “luna de miel” particular.

Pero Asia del Sur no ha sido el único lugar por el que Badosa y Betancourt han derrochado amor. Desde que decidieron unir sus caminos, la tenista y el modelo han acudido a Florencia, México, Nueva York o California, entre muchos otros puntos del globo. Una muestra de que pese a haber mantenido previamente relaciones sentimentales con otros conocidos rostros del panorama nacional, ambos han rehecho sus vidas y ahora están disfrutando de un momento en común cargado de felicidad y de amor. Tanto es así, que el intérprete de Las leyes de la termodinámica prefiere no responder cuando se le pregunta por las nuevas relaciones de David Broncano y Andrea Duro, recientes ex de Paula y Juan, respectivamente.

Fue en abril de este mismo año cuando se dio a conocer una de las rupturas más inesperadas. Pese a que a priori pareciera que todo les iba a de perlas, Andrea Duro y Juan Betancourt ponían fin a su relación tras dos años de romance. Un momento de soltería que la actriz zanjó cuando conoció cuatros meses después a su actual pareja, el jugador de pádel Alejandro Galán. Por su parte, Paula Badosa protagonizó una discreta ruptura con el presentador de La Resistencia a comienzos del año, que parece haber dado una nueva oportunidad al amor con Silvia Alonso.