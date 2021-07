Juan Betancourt, sobre la situación de Cuba: «Que sigan luchando»

Juan Betancourt es uno de los cubanos residentes en España que está preocupado por la situación que vive su país natal desde el pasado 11 de julio. Ha pasado una semana desde que sus compatriotas se echaron a la calle hartos de la situación que se vive donde escasea la comida y los medicamentos, en una crisis mundial como es la que se está viviendo debido al COVID-19.

Ya se pronunció cuando empezaron las revueltas, con un sentido mensaje en sus redes sociales similar al que estaban publicando otros cubanos residentes en distintas partes del mundo. El polifacético modelo compartió una imagen de una calle de Cuba con un sentido post. «Cuba es un país complejo, siempre lo ha sido. Pero ahora ha llegado a una situación límite, no hay comida, no hay medicinas, el pueblo se está muriendo», comenzaba diciendo.

Y continúa narrando cuál es la situación: «Un pueblo que se ve obligado a hacer colas multitudinarias para adquirir artículos básicos corriendo de un lado para otro en mitad de una pandemia. Un pueblo que luego tiene que acudir a centros de atención médica que no reúnen las mínimas condiciones de salubridad. Y a pesar de esta situación, el gobierno no permite la entrada de ayuda humanitaria. Cuba no aguanta más».

Días después, Juan se ha dejado ver en Marbella donde ha disfrutado del concierto de Camilo en la gala Starlite. Allí acudió con unos amigos en el que es su primer verano como soltero, después de su ruptura con la actriz Andrea Duro, el pasado mes de abril, y minutos antes del recital atendió a los micrófonos de Gtres.

Betancourt volvió a pronunciarse sobre lo que está ocurriendo en Cuba, «una situación que al final tarde o temprano tenía que llegar porque 60 años bajo un régimen así es insostenible», comenzó diciendo antes de enviar su apoyo al pueblo cubano.

No dudó en animar a seguir peleando contra la dictadura: «Les mando mucha fuerza. Que sigan peleando y luchando para conseguir por lo menos unos derechos y unas reglas que son humanas. Todo mi apoyo a mi patria».

De ‘MasterChef’ a ‘El Desafío’

Aunque puede presumir de ser un reputado modelo que ha trabajado para Tom Ford, Armani o Jean Paul Gaultier, Betancourt es conocido en España principalmente tras su participación en la segunda edición de ‘MasterChef Celebrity’ de donde salió expulsado en sexto lugar. Ahora, y después de probar suerte en el ‘talent culinario’, ha pasado a formar parte del elenco de concursantes de la nueva edición de ‘El Desafío’.

Allí ha coincidido, entre otros compañeros, con Jesulín de Ubrique, María Pombo y Omar Montes, y aunque no ha querido desvelar los entresijos del programa, sí ha dejado claro que han hecho «un equipo increíble, y un programa fabuloso que creo que va a gustar muchísimo». Eso sí, ha confirmado que «han sido meses muy duros, de mucho trabajo».