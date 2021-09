Juan Peña tras su alta por Covid: «Lo peor que he vivido en mi vida… Infernal»

Juan Peña tras su alta por Covid: «Lo peor que he vivido...

La imagen más alarmante de Juan Peña: «Lo que estoy viviendo es un infierno»

> «Como veréis no es mi mejor fotografía, ni la subo para dar lástima ni mucho menos para causar ningún tipo de pena o preocupación; lo hago para concienciar que por favor todos de una pu… vez nos vacunemos porque si no esta maldita lacra no va a acabar jamás. Lo que estoy viviendo es un infierno por culpa del maldito bicho llamado COVID-19″, escribía en aquella imagen tan dramática que nos hizo ponernos en alerta.

Como un tractor que pasa por tu cuerpo intentando aplastarte, así es como calificaba el cantante la sensación que le había dejado la enfermedad. Una imagen que utilizaba para concienciar sobre el uso de la vacuna y la gran importancia de ponérsela. Ahora, visiblemente más recuperado, el cantante puede continuar con su recuperación en casa y rodeado de su familia… ¿Cómo se encuentra?

