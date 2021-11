Julia Janeiro, en el hospital

Julia Janeiro en el punto de mira. En la tarde del miércoles Sálvame sacó a la luz que la hija de Jesulín de Ubrique había a acudido a urgencias. Además, reveló el motivo por el cual la influencer había tenido que desplazarse al centro sanitario. “No es un buen momento para la joven”, decía el citado formato. Hace tan solo unos días, la hermana de Andrea Janeiro presentaba a su madre, María José Campanario a su nueva pareja, el futbolista Álex Balboa, sin embargo, no ha terminado el fin de semana de la mejor manera.

Era Carmen Alcayde quien daba la voz de alarma y después el espacio manzó a un reportero rápidamente para confirmar dicha información. La joven era vista junto a su pareja entrando en un Hospital de Getafe. Además, el programa ha dado a conocer el testimonio de una persona que, según ha explicado Julia Janeiro estuvo presente en un enfrentamiento “en el que estuvo involucrada la joven”. «Hubo una pelea y se fueron al hospital. Estuvieron toda la tarde, me imagino que sería por el parte de lesiones», revelaba el testigo.

Sergi Ferre, era el enviado para arrojar un poco de luz a todo este asunto. Según contaba, la influencer estuvo en el hospital durante horas. “Estaba desde las doce de la mañana y abandonó las instalaciones sobre las nueve y media de la noche. Venía aquejada con un dolor en el brazo. Le hicieron radiografías», añadía el periodista. “Ella estaba muy nerviosa en el momento en el que me vio, y sorprendida», explicaba Ferre. Por su parte, Kiko Hernández intervenía para matizar que no es la primera vez que Julia Janeiro ha tenido algún que otro problema. «No es la primera vez que va por este motivo. No es un hecho aislado. Ella está en un momento crítico y necesita la atención y el apoyo de sus padres y desde aquí todo mi apoyo para Juls, para la Campanario y para Jesulín y que todo se solucione… en el juzgado», comentaba Hernández.

Para más inri, este jueves Carlota Corredera comenzaba el programa con un mensaje demoledor, asegurando que tanto Jesulín como la odontóloga se encuentran “muy preocupados” por su hija y que, su continuidad en Madrid “estaría peligrando”. Además, Kiko Hernández ha querido recalcar que «no estamos creando el perfil de una niña conflictiva, sino todo lo contrario. Está pasando por un proceso complicado no porque ella lo haya buscado, sino porque le ha venido así. Jesús y Campanario vinieron aquí hace un mes para intentar arreglar la situación, pero fue complicado. Intentaron salvarla de un problema muy gordo».

«El problema y la preocupación no están relacionados con su actual pareja. Creo que esto también es necesario dejarlo claro», ha añadido Corredera mientras María Patiño indicaba que Julia Janeiro «es una víctima». «Hay una tercera persona que no hace la vida más agradable a Juls», ha continuado diciendo Kiko Hernández.