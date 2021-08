Julia Janeiro posa con el hombre de su vida en su semana más dura

Semana complicada para Julia Janeiro tras la noticia de Chelo García-Cortés que, el pasado jueves 5 de agosto, afirmó en ‘Sálvame’ que la joven había roto con su pareja, el futbolista Brayan Mejía. La noticia reafirmada las suspicacias que había despertado el hecho de que la hija mayor de Jesulín de Ubrique y María José Campanario hubiera borrado en sus redes sociales, todo rastro de su historia de amor con el deportista.

Pero ahí no terminaba la cosa ya que a Julia se le complicaba la semana y estallaba a las numerosas críticas que se repiten. Parece ser que sus ‘followers’ se quejan de manera constante por el idioma que utiliza la ‘it girl’ para escribir cada uno de sus posts. La joven prefiere el inglés a la hora de poner los pies de foto a sus imágenes y no ha dudado en dar un golpe en la mesa, cansada por tanta censura.

«Os veo un poco perturbados por eso, os diré que sí se hablar español», comenzaba diciendo en sus ‘stories’. Y terminaba dejando claro que ella, como gestora de sus redes sociales, hace lo que quiere y como quiere. «Escribo mis publicaciones en inglés porque me gusta, porque quiero y porque puedo escribir en el idioma que me parezca». Está cansada de los ataques que recibe, pero no se ha callado: «Le buscáis vueltas a todo y por cualquier mínima cosa como esto, veis problemas».

Y a pesar del carácter y la fortaleza de la que ha hecho gala en su perfil de Instagram, Julia ha decidido refugiarse en el verdadero hombre de su vida que no es ni Brayan ni su idolatrado Justin Bieber. Ha sido ella misma quien ha hecho una excepción en sus redes, compartiendo una tierna imagen con su padre.

Una fotografía en la que aparece posando con una sonrisa compartiendo un suculento postre con el diestro gaditano. «Te quiero papá», ha escrito en el idioma de la Reina Isabel II. La instantánea ha obtenido más de 14.000 ‘likes’ y casi 300 comentarios, entre los que destaca lo de su madre. María José Campanario no ha tardado en dedicarles unas bonitas palabras a su marido y a su hija: «Os quiero con toda mi alma», ha escrito la odontóloga con el ‘hastag’ «hasta donde la luz llegue». «Te quiero», le ha respondido Julia.

Desde que Julia Janeiro cumplió la mayoría de edad, el pasado 18 de abril, ha estado en el ojo del huracán. Es una joven discreta y parece que quiere encaminar sus pasos profesionales hacia las redes sociales. Algo que, al parecer, no sería del todo del agrado de sus padres. Pero son una piña. En los últimos meses han sido frecuentes sus encuentros en Madrid, aprovechando la estancia de Jesulín en la capital, mientras grababa su participación en ‘El Desafío’.

La nueva ‘influencer’ ha dado un giro radical a sus redes en estos últimos días, profesionalizando su contenido y dejando a un lado todo lo que tiene que ver con su vida personal, hasta la sorprendente irrupción de su padre en su Instagram.