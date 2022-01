Julia Otero en ‘El Hormiguero’: «Me da pena morirme, me da miedo sufrir»

Este miércoles Julia Otero ha visitado el plató de El Hormiguero con motivo de su esperado regreso a la radio. El pasado 10 de enero, la periodista regresaba a su espacio, Julia en la Onda, de Onda Cero tras superar un cáncer.

Vestida con un traje sastre de pantalón en color azul cielo, la periodista ha declarado a su llegada que estaba «muy nerviosa». «Vengo de once meses de caña. Quiero hacerlo bien. Quiero dejar claro que soy una enferma más, no soy bandera ni estandarte de nada. Yo no soy diferente a los demás. Solamente quiero ayudar a la gente que no tiene voz», ha recalcado.

La periodista se ha mostrado muy contenta de estar en el programa y ha declarado que esperaba divertirse en el espacio. Julia ha revelado que esta pasada Navidad ha estado confinada debido a que se ha contagiado de coronavirus: «he pasado la Covid, con la gran suerte de que he sido asintomática», ha dicho. La locutora ha explicado que se ha contagiado a pesar de tener las tres dosis de la vacuna.

Julia ha contado cómo fue el momento en el que le anunciaron que tenía cáncer durante un control rutinario: «cuando te despiertas empiezas a ver caras raras. Es un shock traumático que es muy difícil contarlo», ha comentado a la vez que ha explicado que «se puede temblar de miedo». Julia Otero ha dicho que en ese momento no pensó en su vida pasada, sino en el futuro que podría perder: «te pasa la vida futura que tú has soñado que aún te queda. La melancolía del futuro, más que del pasado», ha comentado.

Al margen de lo difícil que es aceptar la enfermedad, Julia ha asegurado que que cuando le diagnosticaron el cáncer, asumió que tenía que hacerlo público: «alguien que hace un programa tiene que contarlo. Comunicarlo no es fácil», ha explicado. La locutora ha comentado que las personas del entorno tienden a dar mensajes de ánimo, siempre insistiendo en la idea de fuerza y resistencia: «tú eres muy fuerte, te dicen. No hay otra opción que ser fuerte. Tienes que resistir como sea», ha asegurado. La comunicadora ha explicado que si no se encuentran las palabras, lo mejor es apelar a la verdad: «si no sabes qué decir, lo mejor es decirlo tal cuál».

A pesar de que en estos momentos se encuentra recuperada, la periodista ha reconocido que es una enfermedad que puede volver en cualquier momento: «todos los que han pasado un cáncer saben que hay cuatro o cinco años de margen y puede volver. Yo vivo con esa incertidumbre bajo la piel», ha explicado. Julia ha dicho que aunque todos somos conscientes de algo tan obvio como que vamos a morir, «vivimos de espaldas a esa realidad». Pese a que no tiene miedo a la muerte, sí que tiene miedo a sufrir: «el dolor es difícil de soportar, me da pena morirme», ha sentenciado. «He aprendido a ver las cosas bonitas de la vida».

La comunicadora ha relatado cómo era el proceso de algunos de los tratamientos a los que se ha sometido: «cuando entraba en la quimio le pedía perdón a mis células buenas por los tratamientos. Hay un momento en que no es que te quieras morir, es que te quita la vida, te da igual estar vivo. Estás como sin vida», ha asegurado.

De la misma manera, ha insistido mucho en la importancia de cuidar el lenguaje a la hora de hablar de la enfermedad y los tratamientos y ha valorado mucho la labor de los médicos que han estado supervisando su evolución y apoyándola en este trance.

Fue en febrero de 2021 cuando la locutora anunciaba que le habían diagnosticado un un cáncer de colón tras un control rutinario. A partir de ese momento, se ha sometido a todos los tratamientos que los facultativos le han indicado durante los últimos once meses.

La periodista ha compartido con sus seguidores en redes sociales varios detalles de su recuperación, hasta que en el mes de octubre anunció que ya no tenía células cancerígenas en su cuerpo. Una feliz noticia que le ha permitido retomar su trabajo en Onda Cero a principios de año.

No ha sido esta la primera vez que Julia Otero se sienta en el plató de El Hormiguero, sino que ya lo ha visitado en numerosas ocasiones más. Las más recientes, los dos últimos años. En 2020 lo hizo junto a Àngels Barceló y Pepa Fernández, con quienes estuvo conversando sobre la competencia que existe en el mundo de la comunicación y otros temas de actualidad política. Un año antes, en 2019, también visitó el espacio y estuvo comentando una de las cuestiones de mayor relevancia y que todavía sigue estando de actualidad: la situación de Cataluña.