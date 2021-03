Julián Contreras: «mi madre sufría horrores con su pareja»

Julián Contreras se sentaba ayer en Sábado Deluxe para comentar cómo era la relación de su madre, Carmina Ordóñez, con Ernesto Neyra.

Julián Contreras se sentaba ayer en Sábado Deluxe para comentar cómo era la relación de su madre, Carmina Ordóñez, con Ernesto Neyra. «El maltrato a Rocío Carrasco me duele porque me recuerda al calvario que pasó mi madre. Fui testigo directo de dos episodios y ni siquiera testifiqué» comentaba.

«Tuvimos mala suerte porque se dio un altavoz diario a la otra parte (Ernesto Neyra) y aquello era terrible y demoledor porque estás escuchando la versión del otro y ves como se te vuelve todo en contra. Mi madre dijo que lo iba a contar en televisión y en su momento le dije que era mejor hacer las cosas de otra manera. Mi madre quería que la creyeran, se sentía sola y desamparada. Le dio igual el hecho que pasara algo contra su maltratado, solo quería que no la tacharan de mentirosa».

«Sufría horrores. Una vez, llegan de viaje y habían discutido. Mi idea era decirle a mi madre que la situación era insostenible. Él (Ernesto Neyra) me cuenta que en una discusión que tuvieron ella no le dejó más remedio que pegarla. En aquel momento no supe reaccionar, no sabía cómo interpretarlo. Él estaba buscando en mi una complicidad para que de alguna forma legitimase lo que había hecho».

En otra ocasión «Ella me mira y me dice que me fuera a mi cuarto, él se gira y me dice que ella le iba a hacer quedar mal. Él la empuja, cae contra la mesilla y yo me lanzo contra él, le sujeto por el cuello y le llevo fuera de la habitación cerrando la puerta».

«Mi madre me dijo que no era la primera vez que pasaba, llamé a Charo Vega porque era la que vivía más cerca. Esa noche cambiamos la cerradura. El agresor de mi madre me decía que ella lo provocaba para que la matara. Mi madre sufrió, al menos, cuatro agresiones físicas y eso le causó muchos traumas».

«Esto es justicia, antes no se hablaba de esto en televisión. Mi madre alzó la voz. Cuando veo el reportaje de Rocío me muero escuchándola, sentí lo mismo» sentenciaba. Esperamos tu opinión al respecto de tan duras declaraciones.

