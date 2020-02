Julián (‘La isla de las tentaciones’): «A mi madre la condenaron a 15 años por tirarme por el balcón»

Son muchas las personas que han pasado por ‘La isla de las tentaciones‘ y que han causado un verdadero revuelo, pero lo cierto es que hay algunas que han conseguido ganarse a la audiencia y tener un huequito en televisión. Julián, una de las tentaciones con más carisma de la isla, ha acudido a varios platós de televisión a hablar sobre el reality y, además, ha salido a la luz un hecho que le sucedió siendo un bebé que ha impactado a todo el mundo.

Julián en ‘Sálvame’ | Foto: telecinco.es

Julián ha vivido una dura infancia y adolescencia porque cuando tenía tan solo 13 meses fue lanzado por su madre por el balcón de un sexto piso, salvando la vida casi de milagro. Ahora ha sido él quien ha querido pronunciarse sobre esto y abrir su corazón asegurando que no le gustó nada que saliera la noticia 25 años después: «Reaccioné muy mal», dice para la revista Lecturas. «¡Han pasado 25 años! Antes nadie lo sabía. Lo he pasado muy mal. Con seis años tuve que soportar que las madres me señalaran porque mi madre me tiró. Yo lloraba, no lo sabía. Los niños son crueles y se reían de mí. Sufrí acoso».

Además, ha explicado cómo fue la situación que atravesó estando en el hospital, algo tremendamente delicado: «Durante cuatro días pensaron que no viviría. Estuve más de dos meses en el hospital». «A mi madre la condenaron a 15 años por tirarme por el balcón», explica en la entrevista y, además, ha asegurado que aunque hayan pasado los años sigue necesitando ayuda profesional: «Necesito ayuda. Voy a una psicóloga».

Una adolescencia y juventud muy dura

El hecho tan trágico que le sucedió cuando era un bebé hizo que su padre se hundiera personalmente y comenzara a verse metido en unas adicciones que supusieron graves problemas en el hogar. Además, Julián ha explicado que tuvo una compleja relación con su madre y que se pasó la juventud recorriendo cárceles: «Trasladaban a mi madre porque las presas le pegaban cuando se enteraban de lo que me hizo».

Julián ha contado su dura infancia | Instagram

El joven ha asegurado que hasta que tuvo 9 años pensaba que su madre estaba en un hospital y que, años después, vivió un infierno por la relación con ella. A pesar de esto, asegura que no le pide nada y ahí termina su relato más doloroso. Ahora, Julián es muy feliz junto a su hijo, de tan solo 5 años, y disfruta de la vida al máximo.